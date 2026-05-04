Σινεφίλ… στα Γερμανικά στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου των Πολιτών και της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει», σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, την ΑΚΤΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΚΕ, το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΠΕΓΕ) και την Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Ν. Λάρισας, διοργανώνει διαδραστικό εργαστήριο με προβολή δύο γερμανικών ταινιών, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Η δράση αξιοποιεί τον κινηματογράφο ως εργαλείο μάθησης, διαλόγου και καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. Οι προβολές πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και ελληνικούς υπότιτλους, με την υποστήριξη του Goethe Institut.

Πρόγραμμα:

16:30 – «Οι Πιπεράτοι και ο Θησαυρός της Βαθιάς Θάλασσας» (8+)

Παιδική περιπέτεια με οικολογικά μηνύματα, όπου μια ομάδα φίλων αναζητά έναν χαμένο θησαυρό, ερχόμενη αντιμέτωπη με κινδύνους και απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον.

➤ Θα ακολουθήσει διαδραστική δράση για παιδιά

18:30 – «Χόρεψε με την Καρδιά σου» (Into the Beat) (13+)

Ταινία ενηλικίωσης για μια νεαρή χορεύτρια που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό μπαλέτο και το street dance, αναζητώντας τη δική της ταυτότητα και ελευθερία έκφρασης.

➤ Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, με τη συμμετοχή της ψυχολόγου–ψυχοθεραπεύτριας Ολυμπίας Καλαμπαλίκη

Η εκδήλωση στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου πολιτισμού και ανταλλαγής ιδεών, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και τη δια βίου μάθηση.