Στην Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας η “Συναισθηματική αξία”

Με την άρτι βραβευμένη ταινία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ, συνεχίζονται οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό κέντρο, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο βασικό διαγωνιστικό πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2025 στις 21 Μαΐου, οπού έλαβε διθυραμβικές κριτικές και κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Το 19λεπτο όρθιο χειροκρότημα που ακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας στις Κάννες, καταγράφθηκε ως το τρίτο αντίστοιχο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Με τη «Συναισθηματική Αξία», ο Τρίερ — συνυπογράφοντας ξανά το σενάριο με τον σταθερό συνεργάτη του Εσκιλ Βογκτ — καταπιάνεται με το πιο κοντινό και ταυτόχρονα πιο απαιτητικό έδαφος: την οικογένεια. Έναν χώρο όπου οι πληγές δεν ανοίγονται από αντιπάλους, αλλά από εκείνους που θα έπρεπε να μας αγαπούν άνευ όρων. Η ταινία δεν περιορίζεται σε μια αφήγηση ρήξης και επανασύνδεσης· λειτουργεί ως στοχασμός πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πιάνονται από τα απομεινάρια του παρελθόντος τους, ακόμη κι όταν αυτά είναι φορτισμένα με πόνο, σιωπές και ανοιχτούς ψυχικούς λογαριασμούς.

Υπόθεση

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Κύριες διακρίσεις

· Μέγα βραβείο επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών 2025.

· Βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, αντρικής ερμηνείας (Stellan Skarsgard), γυναικείας ερμηνείας (Renate Reinsve), σεναρίου και μουσικής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία. Υποψήφιο για σκηνικά και κάστινγκ.

· 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρώτου γυναικείου ρόλου (Renate Reinsve), δεύτερου αντρικού ρόλου (Stellan Skarsgard), δεύτερου γυναικείου ρόλου (Inga Ibsdotter Lilleaas και Elle Fanning), καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας (Νορβηγία), αυθεντικού σεναρίου και μοντάζ.

· Χρυσή Σφαίρα δεύτερου αντρικού ρόλου (Stellan Skarsgard). Υποψήφιο για καλύτερη ταινία (δράμα), καλύτερη ξενόγλωσση ταινία, σκηνοθεσία, πρώτο γυναικείο ρόλο (Renate Reinsve) σε δράμα, δεύτερο γυναικείο ρόλο (Inga Ibsdotter Lilleaas και Elle Fanning) και σενάριο.

· Υποψήφιο για το βραβείο κοινού Lux του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

«Αξιομνημόνευτη η αρχή, αξέχαστο το φινάλε, πολύ ενδιαφέρον, μεστό, γεμάτο αναφορές και επάλληλες στρώσεις τραυμάτων και συναισθημάτων το κέντρο της Συναισθηματικής αξίας». Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, LIFO

«Με καταλύτη τον εκπληκτικό Στέλαν Σκάαρσκαρντ στην καλύτερη ίσως ερμηνεία της καριέρας του, ο Τρίερ παραδίδει ακόμη ένα αριστούργημα γύρω από τις τραυματικές οικογενειακές σχέσεις». Κωνσταντίνος Καϊμάκης, ATHENS VOICE

«Ο Γιοακίμ Τρίερ («Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο») παραδίδει ένα στιβαρό, μπεργκμανικών αποχρώσεων οικογενειακό ψυχόδραμα με απρόσμενες πινελιές χιούμορ». Θανάσης Πατσαβός, cinemagazine.gr

Συναισθηματική αξία (Affeksjonsverdi, Sentimental Value), Νορβηγία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2025, 135΄)

Σκηνοθεσία: Γιοακίμ Τρίερ

Πρωταγωνιστούν: Ρενάτε Ράινσβε, Στέλαν Σκάρσγκορντ, Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας, Ελ Φάνινγκ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ.