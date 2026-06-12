Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης η Χορωδία Κρανιωτών Λάρισας

ΣτηΧαλκηδόνα Θεσσαλονίκης,στις όχθες του Αξιού ποταμού, ταξίδεψε η Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας «Η ξηροκρανιά» το περασμένο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026.

Η χορωδία συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο «1ο Φεστιβάλ Χορωδιών Δήμου Χαλκηδόνας» που διοργάνωσε ο Δήμος Χαλκηδόνας με την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς στην αίθουσα συναυλιών του Πνευματικού Κέντρου Κουφαλίων «Κων. Χατζάκος»

Στο υψηλού επιπέδου διήμερο Χορωδιακό Φεστιβάλ,συμμετείχαν δώδεκα (12) αξιόλογα χορωδιακά σύνολα από την ελληνική επικράτεια προβάλλοντας τη χορωδιακή μουσική ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας αλλά και ανάπτυξης δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χορωδιών, των φορέων και των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν.

Η Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας «Η ξηροκρανιά» παρουσίασε ένα ευχάριστο κι απαιτητικό ρεπερτόριο, με συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών σε τετράφωνη επεξεργασία, αποσπώντας κολακευτικά σχόλια και επευφημίες για την απόδοσή της.

Στο πιάνο συνόδευσε η καθηγήτρια κ Εύη Πολύζου. Τη διδασκαλία και διεύθυνση της χορωδίας είχε ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Κατά την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Χαλκηδόνας κ. Διαμαντής Διαμαντής συνεχάρη τους χορωδούς και το μαέστρο για την εξαιρετική παρουσία τους και τη συμβολή τους στη διάδοση της πολυφωνικής μουσικής τέχνης.

Ακολούθως, ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Λάμπρος Γκονέλας συνεχάρη τους διοργανωτές, ευχαρίστησε για την πρόσκληση και τη θερμή φιλοξενία και κάλεσε την χορωδία του Δήμου Χαλκηδόνας τον προσεχή Νοέμβριο στη 2η Χορωδιακή Συνάντηση Λάρισας. Επίσης ευχήθηκε το φεστιβάλ χορωδιών να διατηρήσει το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και να καταστεί τα επόμενα χρόνια πολιτιστικός θεσμός για την περιοχή.

Στο τέλος της εκδήλωσης και σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα οι χορωδίες συμμετείχαν στο καλοκαιρινό παραδοσιακό γλέντι που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων «Η ένωση» στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου με πολύ τραγούδι και χορό συνοδεία μεγάλης παραδοσιακής και λαϊκής ορχήστρας και τοπικών εδεσμάτων.