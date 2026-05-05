Στη Χαλκιδική η χορωδία “Ευεστώ” Λάρισας

Με μια ακόμη επιτυχημένη συναυλία στο ενεργητικό της συνεχίζει τις καλλιτεχνικές δράσεις η Χορωδία «Ευεστώ» της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Δήμου Λαρισαίων.

Το 65μελες χορωδιακό σύνολο συμμετείχε στην 16η Χορωδιακή Συνάντηση Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής μετά από πρόσκληση της χορωδίας «Προικόννησος» του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Ν. Μαρμαρά. Η εξαιρετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο «Olympic Hal»”του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Porto Carras Grand Resort” στο Νέο Μαρμαρά.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος η Χορωδία Θεσσαλονίκης «Μακεδόνες», η Χορωδία Π.Σ. «Παρθενών» Χαλκιδικής, η Χορωδία «Αγάπη» Περαίας Θεσσαλονίκης, η χορωδία «Απόλλων» Πατρών, η χορωδία «Ευεστώ» Λάρισας και η Μικτή Χορωδία «Προικόννησος». Όλοι μαζί ενώνοντας τις μελωδικές φωνές τους σε μια γιορτή του πολιτισμού ταξίδεψαν μουσικά το κοινό στις γειτονιές του κόσμου.

Η Χορωδία «Ευεστώ» ενθουσίασε με την ερμηνεία της κερδίζοντας παρατεταμένα χειροκροτήματα. Παρουσίασε σε τετράφωνη επεξεργασία συνοδεία πιάνου ένα ευχάριστο πρόγραμμα με ξενόγλωσσα και γνωστά ελληνικά έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια. Στο πιάνο συνόδευσε η μουσικοπαιδαγωγός – καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας κ. Έφη Φαρμάκη. Τη διδασκαλία και διεύθυνση της χορωδίας είχε ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Εκ μέρους της αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας Δήμου Λαρισαίων κ. Ευριδίκης Γούλα, ο πρόεδρος της χορωδίας «Ευεστώ», κ. Γιώργος Ραϊλης παρέλαβε το τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής και ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση προσφέροντας αναμνηστικά δώρα και βιβλία από την Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας με ιδιόχειρη αφιέρωση από τον δήμαρχο Λαρισαίων κ. Αθανάσιο Μαμάκο. Ακολούθως ο μαέστρος Κων/νος Μάτης ευχαρίστησε με θερμά λόγια για την άψογη φιλοξενία στην «Ευεστώ» και προσκάλεσε την τοπική χορωδία στη Λάρισα.

Επόμενη μεγάλη διοργάνωση για τη Χορωδία «Ευεστώ» αποτελεί η καθιερωμένη πλέον «7η Εαρινή Χορωδιακή Συνάντηση Λάρισας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας σε διοργάνωση του Δήμου Λαρισαίων και τη συμμετοχή πέντε αξιόλογων χορωδιακών συνόλων.