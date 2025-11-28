Στον χειμερινό κινηματογράφο το βραβευμένο Ινδικό δράμα “Όλα Όσα Φανταζόμαστε ως Φως”

Με το Ινδικό δράμα “Όλα Όσα Φανταζόμαστε ως Φως” που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών, συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ένα απροσδόκητο δώρο από τη Γερμανία θα γίνει η αφορμή να εκδηλώσουν τις πραγματικές επιθυμίες τους τρεις νοσοκόμες διαφορετικών ηλικιών και αντιλήψεων, οι οποίες προσπαθούν να βάλουν σε τάξη τη ζωή τους στο σύγχρονο, θορυβώδες και χαοτικό Μουμπάι.

Σκηνοθεσία: Παγιάλ Καπάντια με τους Τσάγια Καντάμ, Κάνι Κουσρούτι, Ντίβια Πράμπχα

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών