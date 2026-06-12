Συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Χατζηνάσιο στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα φιλοξενήσει η Λάρισα την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 21:00, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, με τον σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Χατζηνάσιο σε μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες και τη μουσική του διαδρομή.

Μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια που αποδόθηκαν από τους ογκόλιθους του νεοελληνικού τραγουδιού όπως Μαρινέλα, Γιάννης Πάριος, Δημήτρης Μητροπάνος κ.α. που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική σκηνή.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, που διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος στο πιάνο, μαζί με τους εξαιρετικούς ερμηνευτές Αμαλία Σδρόλια και Βασίλη Αγροκώστα, θα παρουσιάσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συνθέτη, καθώς και μοναδικές μουσικές στιγμές από τα κινηματογραφικά του έργα.

Στο δεύτερο μέρος, η γυναικεία χορωδία του ΔΩΛ InDONNAtion, πλαισιωμένη από 10μελές ορχηστρικό σύνολο και με τη συμμετοχή του ίδιου του συνθέτη στο πιάνο, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη, θα ερμηνεύσει αγαπημένα έργα και διαχρονικές επιτυχίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει και αγαπήσει σε ενορχηστρώσεις του Σπύρου Δεληγιαννόπουλου.

Μια συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου η μουσική, η μνήμη και το συναίσθημα συναντιούνται επί σκηνής σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι.

Τιμές εισιτηρίων: 18€ γενική είσοδος 15€ μειωμένο εισιτήριο

Σημείο προπώλησης: από Δευτέρα 15/06 10:00-13:00 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Xορηγός εκδήλωσης : EXALCO