Συναυλία κλασικής κιθάρας του Στέλιου Χαρού στο ΔΩΛ

Συμμετέχει η ορχήστρα δωματίου Solarte

Συναυλία κλασικής κιθάρας, μεταξύ άλλων με συνθέσεις των Sor, Ponce, Zea, Barrios, Vivaldi, Albeniz, πραγματοποιεί ο Στέλιος Χαρός, την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Μαζί του συμπράττει η ορχήστρα δωματίου Solarte, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Στ.Ευθυμιάδη. Στο α’ μέρος του προγράμματος, ο Στέλιος Χαρός θα ερμηνεύσει συνθέσεις των F.Sor, Manuel M.Ponce, Luis Zea, A.Barrios Mangore, I.Albeniz, ενώ στο β’ μέρος του προγράμματος θα ερμηνευτούν έργα για ορχήστρα και κιθάρα του A. Barrios σε μουσική επεξεργασία και διασκευή του Δ. Δημόπουλου, καθώς και το κονσέρτο του A.Vivaldi for Lute in D Major.

Ο Στέλιος Χαρός είναι πτυχιούχος φούγκας και διπλωματούχος κλασικής κιθάρας. Υπήρξε μέλος του καθαριστικού συνόλου “Quitartetto” και του φωνητικού συνόλου “Solartissimo”. Έχει κάνει ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Ελασσόνα, Λάρισα) όπως και του εξωτερικού (Σόφια, Βουδαπέστη, Βιέννη, Σμεντέρεβο).

Από το 2015 συμμετέχει στην κριτική επιτροπή στους διαγωνισμούς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας στον Βόλο (Αθήνα), στο οποίο υπήρξε και επίσημος καλεσμένος. Από το 2021, με τον Νίκο Σ.Ευθυμιάδη, συγκροτούν το ντουέτο βιολί–κιθάρα Duo Apro.