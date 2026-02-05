Συνεχίζονται οι προβολές στον χειμερινό κινηματογράφο

Με τη δραματική, Γερμανική ταινία του Φατίχ Ακίν “Στο Νησί του Άμρουμ”, συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία

Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει, ο 12χρονος Νάνινγκ μεγαλώνει με τη μητέρα του στο νησί Άμρουμ, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο.

Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Πρωταγωνιστούν Γιάσπερ Μπίλερμπεκ, Νταϊάν Κρούγκερ, Ματίας Σβαϊγκχέφερ, Λόρα Τόνκε, Λίσα Χαγκμάιστερ, Κίαν Κόπκε, Λαρς Γιένσεν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ