Συνεχίζονται οι προβολές στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας

Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, το οποίο διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Artfools, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021 – 27) με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Γαλλικού Ινστιτούτου, συνεχίζεται την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου με προβολές διεθνών ταινιών, ένα κινηματογραφικό εργαστήριο καθώς και κινηματογραφική προβολή στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, αφιερωμένη στην προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία.

Αναλυτικότερα, είναι προγραμματισμένες οι εξής εκδηλώσεις:

ΕΠΑΛ Τυρνάβου στις 11:00.

Σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Λώξη», με αφορμή τις δράσεις για την Ημέρα για άτομα ΑΜΕΑ. Μετά την προβολή της ταινίας, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους μαθητές του σχολείου.

Κινηματογράφος Βικτώρια από τις 17:00 έως τις 21:45

Tο κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 17 ταινίες μικρού μήκους από δημιουργούς όλου του κόσμου, στα πλαίσια του πρώτου μέρους του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος. Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού έχουν στόχο να αναδείξουν σύγχρονες φωνές και τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής.

Γαλλικό Ινστιτούτο από τις 17:00 έως τις 19:00

Θα διεξαχθεί το Εργαστήριο «Από το Φως στην Εικόνα: Διεύθυνση Φωτογραφίας και Οπτική Αφήγηση» με τον κινηματογραφιστή Τηλέμαχο Γιογλαρή.

Το εργαστήριο επικεντρώνεται στη γλώσσα της εικόνας μέσα από τη διεύθυνση φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικές αρχές σύνθεσης, φωτισμού και κινηματογραφικής αισθητικής, ανακαλύπτοντας πώς το φως και το κάδρο καθορίζουν το ύφος και το συναίσθημα μιας σκηνής. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, ο Τηλέμαχος Γιογλαρής θα αναλύσει τη διαδικασία οπτικής αφήγησης από το στάδιο της σύλληψης μέχρι την υλοποίηση μιας κινηματογραφικής εικόνας. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 2–3 ώρες και απευθύνεται σε σπουδαστές και δημιουργούς που θέλουν να εμβαθύνουν στη διεύθυνση φωτογραφίας και τη σύνθεση.

Ο Τηλέμαχος Γιογλαρής είναι Creative Director, φωτογράφος και σκηνοθέτης περιεχομένου με έμφαση στη σύγχρονη οπτικοακουστική αφήγηση και την πολιτισμική ταυτότητα.

Γαλλικό Ινστιτούτο από τις 19:00 έως τις 21:00

Προβάλλονται οι ταινίες που διαγωνίζονται στην κατηγορία Animation, η οποία φέτος περιλαμβάνει 20 ταινίες μικρού μήκους από Έλληνες και ξένους δημιουργούς. Η ενότητα συγκεντρώνει έργα που αξιοποιούν διαφορετικές τεχνικές animation και σύγχρονες μορφές οπτικής αφήγησης προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο δείγμα της σύγχρονης δημιουργίας animation.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://iffl.gr/