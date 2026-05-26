«Τον παλιό εκείνο τον καιρό» στο Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας

Νοσταλγικές μελωδίες, αγαπημένα ρετρό τραγούδια και η ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής «ζωντάνεψαν» στη σκηνή του Θέατρο ΣΜουΘ το Σάββατο 23 Μαΐου, όπου το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τη συναυλία με τίτλο «Τον παλιό εκείνο τον καιρό».

Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ρομαντισμό και μουσικές αναμνήσεις, οι μαθητές της τάξης Μονωδίας της Αμαλίας Σδρόλια ερμήνευσαν διαχρονικά τραγούδια ταξιδεύοντας το κοινό σε εποχές γεμάτες αυθεντικότητα και μελωδία.

Στη συναυλία συμμετείχαν οι μουσικοί:

• Ενορχηστρώσεις – Κλαρινέτο: Κωνσταντίνος Σιόζιος • Πιάνο: Αποστόλης Γράμψας • Ακορντεόν: Χάιδω Ευθυμίου • Βιολί: Νίκος Ευθυμιάδης • Φλάουτο: Αθηνά Σιόζιου

Το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας συνεχίζει να δημιουργεί ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες, δίνοντας βήμα στους νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν δημιουργικά και να μοιραστούν με το κοινό τη δύναμη και τη διαχρονικότητα της μουσικής.