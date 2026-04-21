Το Εργαστήρι “Μελωδία” υποδέχεται τον Μπάμπη Τσέρτο στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Το Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής «Μελωδία» διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη φως και αυθεντικές μελωδίες, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Επίτιμος καλεσμένος της βραδιάς θα είναι ο κορυφαίος ερμηνευτής Μπάμπης Τσέρτος, ο οποίος θα ενώσει τη φωνή του με τους μαθητές και τους καθηγητές του Εργαστηρίου.

Μέσα από ένα προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα, η σκηνή θα γεμίσει από τους ήχους της παράδοσης και του λαϊκού μας τραγουδιού, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της μουσικής μας κληρονομιάς.

Η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή της δημιουργικής πορείας των μελών του εργαστηρίου «Μελωδία», προσφέροντας στο κοινό της Λάρισας μια εμπειρία γεμάτη συναίσθημα και δεξιοτεχνία.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

• Ημερομηνία: Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026

• Ώρα Έναρξης: 20:30

• Χώρος: Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

• Συμμετέχουν: Μαθητές και Καθηγητές του Εργαστηρίου «Μελωδία»

• Τιμή Εισιτηρίου: 10€

