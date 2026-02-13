Πολιτισμός

Το Θεσσαλικό Θέατρο συμμετείχε στο φεστιβάλ “Ο Αη Βασίλης άργησε μια μέρα”

Στα πλαίσια του φιλανθρωπικού φεστιβάλ “Ο Αη Βασίλης άργησε μια μέρα” ,το Θεσσαλικό θέατρο συμμετείχε με την παράσταση “Ο Μισάνθρωπος” του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη .

Όσοι προσήλθαν, αντί για το αντίτιμο του εισιτηρίου, προσέφεραν τρόφιμα που προορίζονται για τα συσσίτια της Μητρόπολης και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Στην παράσταση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του Θεσσαλικού θεάτρου κ. Ελένη Σιαματά Μπούτλα , o Καλλιτεχνικός διευθυντής του Θ.Θ. κ. Ορέστης Τάτσης και από την οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας κ. Χρήστος Τοπαλίδης και η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων κ. Νανά Μαυραντζά.

