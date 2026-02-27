Το Ισπανικό δράμα “Το Πατρικό” στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Με την Ισπανική δραματική ταινία “Το Πατρικό”, συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 02 Μαρτίου και την Τρίτη 03 Μαρτίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, τρία αδέρφια επιστρέφουν στο πατρικό τους σπίτι. Σχεδιάζουν να το πουλήσουν και να συνεχίσουν τις διαφορετικές πορείες τους. Αλλά καθώς το παρελθόν έρχεται στην επιφάνεια, ένας φόβος ότι θα ξεχάσουν ό,τι τους ενώνει και μια επιθυμία να έρθουν πιο κοντά ξανά, ζωντανεύουν μέσα τους. Σαν έναν τελευταίο φόρο τιμής στον πατέρα τους, προσπαθούν να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο και να χτίσουν νέες αναμνήσεις.

Σκηνοθεσία: Άλεξ Μοντόγια

Πρωταγωνιστούν: Δαβίδ Βερδαγέρ, Λουίς Καγιέχο, Όσκαρ ντε λα Φουέντε, Ολίβια Μολίνα, Μαρία Ρομανίγιος, Λορένα Λόπεθ, Μιγέλ Ρεγιάν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ