Το κοστούμι στον Κινηματογράφο – Larissa Lumina II

Στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας (IFFL), το οποίο διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ Artfools, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021 – 27), πραγματοποιείται στις 19 Νοεμβρίου στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στις 16:00 η εκδήλωση με θέμα: Το κοστούμι στον Διεθνή και Ελληνικό Κινηματογράφο – Fashion moments που διαμόρφωσαν τάσεις.

Ομιλήτρια: Σόνια Καϊτατζή

Η ομιλία εστιάζει στην επιρροή του κινηματογράφου στη σύγχρονη μόδα. Κινηματογραφικά κοστούμια όπως αυτά των Givenchy και Yves Saint Laurent εμπνέουν σύγχρονους σχεδιαστές που προσαρμόζουν στοιχεία τους στις συλλογές τους. Τα κοστούμια στην οθόνη επηρεάζουν όχι μόνο την αφήγηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται το ένδυμα.

Η Σόνια Καϊτατζή σπούδασε στο Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Σκηνογραφία και την Ενδυματολογία, με περαιτέρω σπουδές στην Εσωτερική Αρχιτεκτονική του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Εργάζεται στον τομέα του κινηματογράφου, του θεάτρου και της διαφήμισης.

Larissa Lumina II

Στη συνέχεια, από 17:00 ως 19:00 συνεχίζεται το Larissa Lumina II, με προβολές ταινιών μικρού μήκους τεχνητής νοημοσύνης.

Θα προβληθούν 80 ταινίες από όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας τη δημιουργική σύζευξη της τέχνης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τις 300 και πλέον συμμετοχές που υποβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Τεχνητής Νοημοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται και φέτος στην κορυφή, ακολουθούμενες από την Ιταλία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές συμμετοχές αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο, δείχνοντας τη ραγδαία ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη νέα αυτή μορφή κινηματογραφικής δημιουργίας.

Μέσα από αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα, το Φεστιβάλ Λάρισας συγκαταλέγεται στα πρώτα διεθνώς που εντάσσουν διαγωνιστικό τμήμα αφιερωμένο στις AI ταινίες, αναδεικνύοντας τη νέα εποχή της κινηματογραφικής έκφρασης που γεννιέται στη διασταύρωση ανθρώπου και μηχανής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://iffl.gr/ .