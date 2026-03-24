Το Λύκειον των Ελληνίδων στον τελικό κυπέλου final four βόλεϊ ανδρών

Το Λύκειον των Ελληνίδων της Λάρισας μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων, πλαισίωσε το βράδυ της Παρασκευής 20/3/2026 ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας, τον τελικό κυπέλου final four βόλεϊ ανδρών.

Μετά το τέλος του αγώνα και πριν την απονομή των μεταλλίων, τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας, παρουσίασαν χορούς από τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά σε ένα πρόγραμμα σύντομο, αλλά δυναμικό, με ζωντάνια και έντονο ρυθμό που εντυπωσίασε και ενθουσίασε κοινό και διοργανωτές.

Η άρτια όπως πάντα εμφάνιση της χορευτικής ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, με την καθοδήγηση του δασκάλου και καλλιτεχνικού διευθυντή του ΛτΕ Λάρισας Δημήτρη Τσιπλακούλη, κόσμησε με χάρη και ομορφιά το κορυφαίο αθλητικό γεγονός συνδέοντας με τον καλύτερο τρόπο τον αθλητισμό με την παράδοση και τον πολιτισμό.

Την τελετή απονομής των μεταλλίων λάμπρυνε με την παρουσία του το Λύκειο των Ελληνίδων της Λάρισας το οποίο επέλεξε στην κορυφαία αυτή στιγμή της βραδιάς, να παρουσιάσει και να αναδείξει τρεις εμβληματικές παραδοσιακές φορεσιές της Θεσσαλίας, την Καραγκούνα, τη φορεσιά από την Ανατολή Αγιάς και τη Βλάχα, τιμώντας και προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τη Λάρισα και τη Θεσσαλία που φιλοξένησαν την κορυφαία αυτή αθλητική διοργάνωση