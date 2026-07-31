Το Λύκειο των Ελληνίδων Λάρισας στο φημισμένο  διεθνές φεστιβάλ της «Δέρβης» στην ιστορική Δερβιτσάνη

Tο Λύκειο των Ελληνίδων της πόλης μας θα συμμετάσχει με το φυτώριο του στα τέλη Ιουλίου στο φημισμένο διεθνές φεστιβάλ της «Δέρβης» στην ιστορική Δερβιτσάνη.

Εκεί ο Σύλλογος «ΔΕΡΒΗ» αποτελεί ζωντανό πυρήνα δράσης, δημιουργίας και προσφοράς και κάθε χρόνο το μήνα Αύγουστο ανταμώνουν ενώνοντας γενιές και ξενιτεμένους στο ετήσιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, έναν θεσμό που πλέον έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού στη Δρόπολη. Φέτος το 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Τραγουδιών είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ανέγερση του Υδραγωγείου Δολιανής (1926-2026), τιμώντας τον αγώνα των κατοίκων της Δερβιτσάνης για το πολυτιμότερο αγαθό: το νερό.

Το Λύκειον των Ελληνίδων είναι ο ακέραιος διαμεσολαβητής ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα και τροφοδότης του μεγάλου χρέους για τη μεταλαμπάδευση της ελληνικής παράδοσης και των αξεπέραστων αιώνιων αξιών της στην επόμενη γενιά. Για το λόγο αυτό συμμετέχει με τους νεαρούς μαθητές του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε ιστορικά μέρη και να προβάλλουν την τοπική μας παράδοση σε ένα μεγάλο πολιτιστικό αντάμωμα. Έτσι, σταδιακά τα νεαρά αυτά παιδιά θα επανδρώσουν την ομάδα εκπροσώπησης του Λυκείου, προσδοκία η οποία στην κοινωνία του Λυκείου των Ελληνίδων αποτελεί κοινό όνειρο, τιμή και περηφάνια.

Ο Γιάννης Τσιπλακούλης, δάσκαλος στο φυτώριο του Λυκείουυ των Ελληνίδων, ετοίμασε ένα πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια της περιοχής μας, της Θεσσαλίας, με έντονο δυναμισμό, με εναλλαγές στο μουσικό και χορευτικό μέρος. Μερικές από τις πιο επιβλητικές φορεσιές της Θεσσαλίας από την Ιματιοθήκη του Λυκείου των Ελληνίδων με τα πλούσια κοσμήματα που τις κοσμούν θα αναδειχθούν από τους χορευτές και τις χορεύτριες του, προβάλλοντας τον πλουραλισμό και την αισθητική της ελληνικής ενδυμασίας. Εκ μέρους του Δ.Σ θα συνοδεύσουν την αποστολή οι κυρίες Άρτεμις Χατζηπούλιου και Μαίρη Καραντάνα, καθώς και οι δάσκαλοι στα μαθητικά τμήματα του ΛτΕΛ Ευτυχία Χατζημιχαήλ και Αντώνης Τσιπλακούλης και από τους γονείς οι κυρίες Ευαγγελία Τσακίρη, Ειρήνη Βαφοπούλου και Αγγελική Κουρέλου.

Παράλληλα, η αποστολή θα έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Το Λύκειο των Ελληνίδων της πόλης μας για άλλη μία φορά θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα και θα μεταλαμπαδεύσει τον πολιτισμό και την παράδοσή της, ένα έργο που εδώ και χρόνια ακούραστα επιτελεί με συνέπεια, ποιότητα και σοβαρότητα.