Το ΠΟΚΕΛ στην εικαστική έκθεση “Τέχνη και πολιτική 2”

Μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ επισκέφθηκαν την εικαστική έκθεση «Τέχνη και Πολιτική 2 / homo idiot» και ξεναγήθηκαν από την Ζέφη Αθανασοπούλου (εικαστικό, ΕΕΠ της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, κατεύθυνση Γλυπτικής, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών).

Η έκθεση έχει οργανωθεί από την ΑΜΚΕ ByRi (Δράσεις Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού), με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε επιμέλεια της Μαρίας Βασιλικής Κενανίδου, στο P.Ar.Co – By the River, Αθηνάς 15, στη Λάρισα και διαρκεί έως 23 Απριλίου 2026. Παρουσιάστηκε για 1η φορά στη Θεσσαλονίκη, τον Ιανουάριο 2026 και μεταφέρθηκε στη Λάρισα ανανεωμένη, διατηρώντας όμως τον κριτικό της πυρήνα και τη συμμετοχή του συνόλου των αρχικών καλλιτεχνών/τριών.

Η έκθεση διερευνά την έννοια του «ιδιώτη» (homo idiot), ως κριτικό σχήμα για την κατανόηση της σύγχρονης πολιτικής συνθήκης κι αντλώντας από την αρχαία ελληνική σημασία του όρου (που προσδιόριζε τον πολίτη που αποσύρεται από τα κοινά) αναδεικνύει την πολιτική αδράνεια και την ιδιωτική απόσυρση, ως δομικά χαρακτηριστικά της εποχής της βιοπολιτικής, της ψηφιακής εποπτείας και της κοινωνικής επισφάλειας, ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει να έχει οργανώσει τη ζωή του γύρω από μια άρνηση της πολιτικής σχέσης, αποσυρόμενος στον ιδιωτικό χώρο, ως μορφή άμυνας απέναντι στην ευθύνη και την ευπάθεια που συνεπάγεται η συλλογικότητα. Η έκθεση μετατρέπει τελικά τον χώρο θεώρησης, σε ελεύθερο πεδίο σκέψης και αναστοχασμού.