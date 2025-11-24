Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον

Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, το οποίο διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Artfools, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021 – 27) με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Γαλλικού Ινστιτούτου, συνεχίζεται την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου με το πρώτο μέρος του τριήμερου αφιερώματος «Στερεότυπα» με ταινίες που αμφισβητούν καταπιεστικά στερεότυπα, αναδεικνύοντας ζητήματα χειραφέτησης, ορατότητας και αποδοχής.

Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στον εγκλεισμό και την χρήση ουσιών. Παράλληλα, ξεκινάει και η τριήμερη έκθεση κινηματογραφικής αφίσας. Αναλυτικότερα, είναι προγραμματισμένες οι εξής εκδηλώσεις:

Κινηματογράφος Βικτώρια

Άπό τις 17:00 έως τις 21:45

«Εγκλεισμός, ουσίες και η αλλεργία στο κίτρινο»

Ο εγκλεισμός, οι ουσίες και η «αλλεργία στο κίτρινο» στον κινηματογράφο λειτουργούν ως τρόποι για να εκφραστούν η μοναξιά, ο φόβος και η ανάγκη του ανθρώπου να ξεφύγει από την πραγματικότητα. Ο εγκλεισμός δείχνει την ψυχική πίεση και την απομόνωση, οι ουσίες τη φυγή και την αναζήτηση μιας άλλης διάστασης, ενώ η «αλλεργία στο κίτρινο» συμβολίζει τη δυσκολία να αντέξει κανείς το φως, τη χαρά ή την αλήθεια. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν έναν κόσμο όπου τα συναισθήματα και οι αντιφάσεις της ανθρώπινης ψυχής γίνονται εικόνα και αφήγηση.

Προβολές:

17:00 – 19:00: «Σε μια άγνωστη χώρα» Δραματική 2024 Διάρκεια: 105 ‘ Μαχντί Φλέιφελ

19:00 – 19:30: «Ένα σύννεφο ανάμεσα» Ντοκιμαντέρ 2025 Διάρκεια 20’ Φλώρα Πρησιμιντζή

Παραγωγή ΕΡΤ. Πρόγραμμα Διεθνών Συμπαραγωγών/ COPEAM: THE POWER OF ART CREATIVITY FOR CHANGE

19:30: Συζήτηση για τον κοινωνικό ρατσισμό των εγκλείστων και την αισιόδοξη πλευρά της εκπαίδευσης με την σκηνοθέτιδα Φλώρα Πρησιμιντζή, την κριτικό Έφη Μιχάλαρου και τον εικαστικό Χρήστο Σαμαρά. Συντονίζει ο Γιώργος Τράντας, εκπαιδευτικός στο κατάστημα φυλακών Λάρισας.

Γαλλικό Ινστιτούτο

Παράλληλα ξεκινάει και η έκθεση κινηματογραφικής αφίσας με τίτλο: «Η Αφίσα ως Οπτική Αφήγηση: από τη έντυπη στην ψηφιακή εποχή» στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Παρουσιάζονται αυθεντικές κινηματογραφικές αφίσες από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα. Ειδικό αφιέρωμα αφίσας στον Αλέξη Δαμιανό, τόσο ως σκηνοθέτη όσο και ως ηθοποιό πραγματοποιείται στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου και θα είναι επισκέψιμη τις παρακάτω ώρες: 11-13:00 για τα σχολεία και 18:00-20:00 για το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://iffl.gr/