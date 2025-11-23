Το 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας στην παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΔΩΛ

Την παράσταση του Νίκου Κυπουργού – Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει – Μουσικό Θέατρο για σχολεία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες της Στ’ τάξης του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στο ΔΩΛ.

Η παρακολούθηση της παράστασης ήταν δωρεάν για σχολεία της πόλης στα πλαίσια του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα». Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ταυτότητα της παράστασης:

Νίκος Κυπουργός – Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει Μουσικό Θέατρο για σχολεία

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνικό – κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Ερμηνεία: Χάρης Ανδριανός, Βάσια Ζαχαροπούλου, Νίκος Στεφάνου

Μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου

(βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Τους μαθητές συνόδευσαν στο ΔΩΛ ο εκπαιδευτικός Ζίκος Ζήσης, η μουσικός Κασιάρη Ευτυχία και η Δ/ντρια του σχολείου.

Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά που τους γέμισε όμορφα συναισθήματα, μουσική και εικόνες.