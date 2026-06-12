Τρεις βραδιές γεμάτες rock, rap και hip-hop στη Σκηνή Β’ του Φεστιβάλ Πηνειού

Τρεις βραδιές, τρεις διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι και μία σκηνή έτοιμη να γεμίσει με παλμό, ένταση και δυνατές συγκινήσεις. Η Σκηνή Β’ του Φεστιβάλ Πηνειού, στις όχθες του Πηνειού, υποδέχεται φέτος τους Magic de Spell, τον Anser και τους Social Waste. Rock, rap και hip-hop δίνουν φέτος τον τόνο, με τρεις ξεχωριστές παρουσίες που υπόσχονται βραδιές γεμάτες ένταση, συναίσθημα και δυνατές μουσικές στιγμές.

Anser

Ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής, ο Anser, θα εμφανιστεί στη σκηνή Β’ του Φεστιβάλ Πηνειού, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 22:00 και καλεί το κοινό του, που τον ακολουθεί σταθερά κάθε νέο καλλιτεχνικό του βήμα, να δώσει το παρόν.

Οι δισκογραφικές του δουλειές γνωρίζουν θερμή ανταπόκριση, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις του εξαντλούν τα εισιτήριά τους σε χρόνο ρεκόρ. Με τον Eversor στα decks, ο Anser παραδίδει κάθε φορά ένα εκρηκτικό live που συνδυάζει δυναμισμό, συναίσθημα και αυθεντική hip-hop ενέργεια.

Social Waste

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, οι Social Waste επιστρέφουν με τον νέο τους δίσκο «Rebelde» και φέρνουν στο Φεστιβάλ Πηνειού το μοναδικό μουσικό τους σύμπαν, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 22:00, στη σκηνή Β’.

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει ευρωπαϊκή περιοδεία με σταθμούς σε Βερολίνο, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ και Λονδίνο, επιστρέφουν στις καλοκαιρινές σκηνές πιο ώριμοι και δημιουργικοί από ποτέ. Με παλιότερα αγαπημένα τραγούδια αλλά και νέο υλικό, συνεχίζουν να υπηρετούν αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν «χιπ χοπ της Μεσογείου».

Οι Social Waste δημιουργήθηκαν το 1999 στο Ηράκλειο Κρήτης και από τα πρώτα τους βήματα ξεχώρισαν για τη διαφορετική μουσική τους προσέγγιση. Συνδυάζουν το hip-hop με παραδοσιακά όργανα και ηχοχρώματα της Ελλάδας και της ευρύτερης Μεσογείου, δημιουργώντας πρωτότυπες συνθέσεις με έντονο κοινωνικό και πολιτικό στίγμα.

Λαούτο, γκάιντα, ποντιακή λύρα, μπαγλαμάς, τζουράς και αρχαία λύρα συναντούν τον δυναμισμό του hip-hop σε μια συναυλία που υπόσχεται να ξεχωρίσει. Ένα εκρηκτικό μουσικό μείγμα, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη έκφραση και ο λόγος αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Magic de Spell

Το μακροβιότερο συγκρότημα της ελληνικής ροκ σκηνής, με 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, ανεβαίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 22:00, στη σκηνή Β’ του Φεστιβάλ Πηνειού, έτοιμο να ξεσηκώσει το κοινό με μια εμφάνιση εφ’ όλης της ύλης.

Μετά την επιτυχημένη χειμερινή τους περιοδεία σε 19 πόλεις της Ελλάδας, οι Magic de Spell συνεχίζουν το ταξίδι τους παρουσιάζοντας τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό ροκ. Από την αγγλόφωνη περίοδο της δεκαετίας του ’80 έως την καθιέρωσή τους ως πρωτοπόροι του ελληνόφωνου ροκ από τις αρχές των ’90s, το συγκρότημα παραμένει σημείο αναφοράς για πολλές γενιές μουσικόφιλων.

Τα εμβληματικά «Εμένα οι φίλοι μου» και «Sarajevo» εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν, ενώ στις συναυλίες τους παρουσιάζουν και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σε κορυφαίες μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, όπως ο Τζίμης Πανούσης, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Νικόλας Άσιμος και ο Δημήτρης Πουλικάκος.

Μαζί τους ο εκρηκτικός Δημήτρης Καλαντζής (ΕΓΩ, πρώην ΤΣΟΠΑΝΑ RAVE). Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος και μια συναυλία υψηλής έντασης.

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χορηγοί: Exalco S.A., ETEM, ΘΕΣγάλα, “Καραμπίνας” Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Μπύρα ΑΛΦΑ, geon.wc

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

Με την υποστήριξη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Λάρισας, 93.6 fm