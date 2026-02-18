Φεστιβάλ Μουσικότροπο 2026 – 10 χρόνια ζωντανής εμπειρίας

Το Μουσικότροπο επιστρέφει πιο λαμπερό, πιο δυναμικό και πιο τολμηρό από ποτέ.

Στην επετειακή του διοργάνωση γιορτάζει δέκα χρόνια αδιάλειπτης δημιουργίας και, για έναν ολόκληρο μήνα, η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό μουσικό τοπίο με μεγάλες συναυλίες, ξεχωριστές παραστάσεις, δράσεις για παιδιά και σεμινάρια που αγγίζουν τη μουσική εκπαίδευση, την ψυχολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο Δ.Ω.Λ. και το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο.

Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ:

Συναυλίες | Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ.

· 7 Μαρτίου 2026 – «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεοδωράκη, πάνω στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, σε πρωτότυπη μεταγραφή για 6 πιάνα και 12 πιανίστες από την πιανιστική ορχήστρα Piandaemonium. Συναυλίες: Απογευματινή 18:00, βραδινή 20:00 Τις συναυλίες προλογίζει η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου Σολίστ: Γιώργος Γάλλος (αφηγητής), Γιάννης Σελητσανιώτης (βαρύτονος), Γιάννης Διονυσίου (λαϊκός τραγουδιστής) Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Δ.Ω.Λ. με διδασκαλία του Δημήτρη Καρβούνη. Μεταγραφή/διασκευή: Κώστας Χάρδας, Νίκος Πουλάκης Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 15€, μειωμένο 12€ (Φοιτητές, ΑμεΑ, κάρτα ανεργίας, 65+).

· 14 Μαρτίου 2026 – Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ σε εμβληματικά έργα του L. van Beethoven. Σολίστ: Σίμος Παπάνας, βιολί Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 12€, μειωμένο 10€ (Φοιτητές, ΑμεΑ, κάρτα ανεργίας, 65+).

· 21 Μαρτίου 2026 – Σόνια Θεοδωρίδου (σοπράνο) και Plaza Ensemble: Από τα tangos στα fados Μια μουσική συνομιλία ανάμεσα στα αργεντίνικα tangos και τα πορτογαλικά fados, από τον ρυθμό και το πάθος της Αργεντινής έως τον λυρισμό και τη συναισθηματική ένταση της πορτογαλικής μουσικής παράδοσης. Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 12€, μειωμένο 10€ (Φοιτητές, ΑμεΑ, κάρτα ανεργίας, 65+).

• 28 Μαρτίου 2026, Μουσική παράσταση – Με τον Γιώργο Κουβαρά: «Νέο κύμα: η εποχή των ποιητών και των μεγάλων δημιουργών» Η μουσική παράσταση στη λήξη του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στο Νέο Κύμα, μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους του ελληνικού τραγουδιού. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Κουβαράς Τραγούδι: Γιώργος Κουβαράς, Μιχάλης Βιολάρης, Πολυξένη Καράκογλου και Αντριάνα Κόλλια. Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία Δ.Ω.Λ. με διδασκαλία Ειρήνης Μάμμου και ορχήστρα κορυφαίων μουσικών υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κατσίκη. Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 12€, μειωμένο 10€ (Φοιτητές, ΑμεΑ, κάρτα ανεργίας, 65+).

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στον 2ο όροφο.

Στη συνέχεια, τα εισιτήρια θα διατίθενται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ίδιες ώρες και Σάββατο 11:00-14:00.

Για τη συναυλία στις 21 Μαρτίου 2026 – Σόνια Θεοδωρίδου (σοπράνο) και Plaza En-semble: Από τα tangos στα fados, η προπώληση γίνεται διαδικτυακά στο more.com.

Σεμινάρια – Εργαστήρια – Ομιλίες – Παιδικές παραστάσεις.

· 7 Μαρτίου 2026 – Μουσική Ψυχολογία. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη μουσική και γιατί μας αγγίζει Εισηγήτρια: Μελίνα Λενούτσου Το θέμα προσεγγίζει τη μουσική αντίληψη μέσα από τη σύνδεση της μουσικής με την ψυχολογία και τις νευροεπιστήμες. Χώρος: Αίθουσα «Ήβη Βοζαλή Βαρνά», Δ.Ω.Λ. Ώρα: 10:30-13:00 Κράτηση θέσης: Δεν απαιτείται Είσοδος: Δωρεάν.

· 7 και 8 Μαρτίου 2026 – «Ριγολέττος» Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζεται μια πολυαισθητηριακή, διαδραστική εμπειρία όπερας για βρέφη και παιδιά 1–3 ετών. Η παραγωγή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η διάρκεια των παραστάσεων είναι 30 λεπτά. Χώρος: Μύλος του Παππά, 2ος όροφος Ώρες: Σάββατο 16.30, 17.30, 18.30 Κυριακή 11.00, 12.00, 13.00.

Κράτηση θέσης: Στο www.ticketservices.gr από τις 25 Φεβρουαρίου 2026. Συμμετοχή: Δωρεάν κατόπιν προκράτησης.

· 8 Μαρτίου 2026 – Μαρία Ευθυμίου: “Κεντρικά σημεία της Ιστορίας του Ελληνισμού” Επετειακή ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, σε συνεργασία με τον σύλλογο «Οι Φίλες της Αγάπης», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών συνεχούς παρουσίας του συλλόγου. Χώρος: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. Ώρα: 15:00-21:00 Είσοδος: Δωρεάν κατόπιν δελτίο εισόδου που παραχωρείται από την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Δ.Ω.Λ.

· 15 Μαρτίου 2026 – «Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φωνής» – Φωνητικός Κύκλος Εισηγήτρια: Αγγελική Τουμπανάκη Μια βιωματική συνάντηση αφιερωμένη στη δύναμη και τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής, όπου η κατανόηση του μηχανισμού της φώνησης συναντά τον φωνητικό αυτοσχεδιασμό και την ομαδική δημιουργία, αναδεικνύοντας τη φωνή ως πεδίο έκφρασης, επικοινωνίας και προσωπικής ενδυνάμωσης. Χώρος: Αίθουσα «Ήβη Βοζαλή Βαρνά», Δ.Ω.Λ. Ώρα: 10:30-13:30 Κράτηση θέσης: Δεν απαιτείται Είσοδος: Δωρεάν.

· 28 και 29 Μαρτίου 2026 – Διαμεσικές προσεγγίσεις στη δημιουργική διαδικασία: έρευνα και καλλιτεχνικό έργο Εισηγητής: Θανάσης Δεληγιάννης Το διήμερο εργαστήριο (12 ώρες) εστιάζει στις διαμεσικές προσεγγίσεις ως τρόπο σκέψης και εργασίας στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Βασίζεται στη διδακτική εμπειρία του εισηγητή στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Άμστερνταμ και στην προσωπική του καλλιτεχνική πρακτική. Χώρος: Αίθουσα Ήβη Βοζαλή Βαρνά, Δ.Ω.Λ. Ώρα: Σάββατο & Κυριακή, 10:00-13:00 & 14:00-17:00 Κράτηση θέσης: Δεν απαιτείται Είσοδος: Δωρεάν.

Έκθεση ζωγραφικής

Η έκθεση «Ηχοχρώματα» της Ελένης Καλαμπαλίκη εντάσσεται στο πνεύμα του φεστιβάλ, προσεγγίζοντας τη σχέση ήχου και εικόνας μέσα από μια ζωγραφική που μεταφράζει τη μουσική σε χρώμα και κίνηση. Τα έργα λειτουργούν ως οπτικές παρτιτούρες και συνομιλούν με τις συναυλίες του Μουσικότροπου, προτείνοντας μια εμπειρία όπου η εικόνα γίνεται ένας άλλος τρόπος ακρόασης.