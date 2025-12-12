“Όταν Έρθει το Φθινόπωρο” στον χειμερινό κινηματογράφο

Με την ταινία του Φρανσουά Οζόν, “Όταν Έρθει το Φθινόπωρο”, μία κωμωδία-δράμα που εξερευνά θέματα ηλικίας, λάθη και δεύτερες ευκαιρίες, συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η στοργική Μισέλ απολαμβάνει μια ήρεμη συνταξιοδότηση σε ένα χωριό της Βουργουνδίας, κοντά στην καλύτερή της φίλη Μαρί-Κλοντ. Όταν όμως η κόρη της της αφήνει τον εγγονό της για να περάσουν μαζί την εβδομάδα των φθινοπωρινών διακοπών του, μια εκδρομή στη φύση θα ανατρέψει τις ζωές όλων.

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν με τους: Ελέν Βανσάν, Ζοζιάν Μπαλασκό, Λουντιβίν Σανιέ, Πιερ Λοτέν, Γκαρλάν Ερλός, Σοφί Γκιγεμέν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ