25η Μαρτίου στο Nakas Book House: η Ιστορία που διαβάζεται, η Ελευθερία που θυμόμαστε

Η 25η Μαρτίου έχει μια διπλή ανάσα, είναι γιορτή και μνήμη μαζί. Από τη μία, ο Ευαγγελισμός, από την άλλη, η Επανάσταση του 1821. Κι ανάμεσα στα δύο, εμείς: άνθρωποι της καθημερινότητας που θέλουμε να τιμήσουμε τη μέρα για τη σημαντικότητα της.

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Η 25η Μαρτίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο· είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε, να εμπνευστούμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές το νόημα του αγώνα για ελευθερία. Πώς μπορούμε όμως να μιλήσουμε στα παιδιά για την Ελληνική Επανάσταση με τρόπο που να τα αγγίζει, αλλά και πώς μπορούμε εμείς οι ίδιοι να εμβαθύνουμε σε γνωστές και άγνωστες πτυχές του 1821;

Η απάντηση βρίσκεται, όπως πάντα, στις σελίδες ενός καλού βιβλίου. Φέτος, στην αλυσίδα βιβλιοπωλείων Nakas Book House, προτείνει εξαιρετικές επιλογές για κάθε ηλικία, που υπόσχονται να μας ταξιδέψουν στα χρόνια της Επανάστασης, από διαφορετικές πλευρές: το πολιτικό παρασκήνιο, τις μεγάλες μορφές, αλλά και την τρυφερή, παιδική ματιά που κάνει τα γεγονότα κατανοητά χωρίς να τα μικραίνει.

Αναζητώντας την ιστορική αλήθεια για τις ρίζες του σύγχρονου ελληνικού κράτους, το βιβλίο της Ελένης Ε. Κούκκου με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας: Ο άνθρωπος – ο Eυρωπαίος διπλωμάτης, 1800-1828» από τις Εκδόσεις Πατάκη αποτελεί μια κορυφαία επιλογή για ενήλικες. Το έργο αυτό, που έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα και έρχεται να ανατρέψει πολλές θεωρίες, φωτίζοντας την προσωπικότητα και τις διπλωματικές επιλογές του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος μέσα από ανέκδοτα κείμενα και αυθεντικές επιστολές της εποχής.

Για τους μικρότερους αναγνώστες, από 4 ετών, η πρώτη επαφή με την Ιστορία γίνεται μαγική μέσα από «Το χελιδόνι της 25ης Μαρτίου 1821» της Αγγελικής Βαρελλά, το οποίο κυκλοφορεί επίσης από τις Εκδόσεις Πατάκη. Ένα χελιδόνι επιστρέφει στη φωλιά του, στο καμπαναριό της Αγίας Λαύρας, και παρατηρεί το ξέσπασμα της Επανάστασης. Με υπέροχη εικονογράφηση του Αχιλλέα Ραζή και πετυχημένες αναφορές σε δημοτικά τραγούδια, το νοσταλγικό αυτό παραμύθι λειτουργεί ως προάγγελος της ελευθερίας και είναι ιδανικό εργαλείο για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Περνώντας στους ήρωες της θάλασσας, το βιβλίο της Θεοδώρας Λούφα-Τζοάννου με τίτλο «Κωνσταντίνος Κανάρης: Τα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια» από τις Εκδόσεις Άγκυρα ταξιδεύει τα παιδιά 8 έως 12 ετών στη ζωή του θρυλικού πυρπολητή. Μέσα από τις σελίδες του, ο «Ψαριανός» αποκαλύπτεται όχι ως ένας μεγαλόσωμος γίγαντας, αλλά ως ένας ταπεινός, μικρόσωμος άνθρωπος με καρδιά λιονταριού, διδάσκοντας στα παιδιά πως το μέγεθος δεν καθορίζει τον ήρωα, αλλά η τόλμη και η αγάπη για την πατρίδα.

Από την ίδια συγγραφέα και τις Εκδόσεις Άγκυρα, το βιβλίο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Τα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια» στρέφει το βλέμμα στον «Γέρο του Μοριά». Ο άνθρωπος που γέμιζε τις καρδιές των Ελλήνων με κουράγιο ζωντανεύει μέσα από μια τρυφερή διήγηση που εξηγεί γιατί το όνομά του έκανε τους αντιπάλους να παγώνουν. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τα παιδιά να κατανοήσουν την ηγετική φυσιογνωμία του ανθρώπου που κράτησε άσβηστη τη φλόγα της ελπίδας με τη φράση: «Ο Θεός υπόγραψε την ελευθερία της Ελλάδας, και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω».

Για τα μεγαλύτερα παιδιά που αναζητούν τα μεγάλα «γιατί» πίσω από τις μάχες, το πολυβραβευμένο βιβλίο της Ελένης Σβορώνου με τίτλο «Για να ζούμε ελεύθεροι», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, προσφέρει τις καλύτερες απαντήσεις. Χωρίς να κουράζει με ατελείωτες ημερομηνίες, εξηγεί με απλό και συνθετικό τρόπο τι ήταν αυτό που έκανε τους Έλληνες να πάρουν τα όπλα μετά από τετρακόσια χρόνια, εστιάζοντας στα γεγονότα που προηγήθηκαν του ξεσηκωμού και στα δικαιώματα που απολαμβάνουμε σήμερα.

Η οπτική αφήγηση έχει κι αυτή τη δική της ξεχωριστή δυναμική, όπως αποδεικνύει το εικονογραφημένο «Μπότσαρης» με την υπογραφή του Χρήστου Γιαννόπουλου, από τις Εκδόσεις Καρακώτσογλου. Το βιβλίο μας μεταφέρει στις αρχές του 19ου αιώνα, στην ορεινή Θεσπρωτία, όπου ο αγέρωχος λαός των Σουλιωτών παλεύει για την ελευθερία του. Μέσα από δυνατές εικόνες, παρακολουθούμε την πορεία του Μάρκου Μπότσαρη, που ένωσε τις δυνάμεις του με τους επαναστατημένους Έλληνες και έγινε ο μαρτυρικός ήρωας του αναγεννημένου έθνους.

Τέλος, το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς το λογοτεχνικό αριστούργημα του Ιούλιου Βερν, το γνωστό «Το Αιγαίο στις Φλόγες», σε έκδοση από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το μοναδικό μυθιστόρημα του σπουδαίου συγγραφέα που διαδραματίζεται εξολοκλήρου στην Ελλάδα, μας παρασύρει σε μια περιπέτεια γεμάτη πειρατές, φιλέλληνες και γενναίους αγωνιστές. Ένας πραγματικός ύμνος στην ανιδιοτέλεια της Επανάστασης, που θα συναρπάσει αναγνώστες από 9 ετών, ταξιδεύοντάς τους από τη Μάνη μέχρι την Κρήτη.

Φεύγοντας από ένα κατάστημα της αλυσίδας Nakas Book House με αυτά τα βιβλία στις αποσκευές σας, νιώθετε πως δεν παίρνετε μαζί σας απλώς μερικές τυπωμένες σελίδες, αλλά ζωντανά κομμάτια της Ιστορίας μας.

Η φετινή 25η Μαρτίου ας γίνει η αφορμή για να γεμίσουμε τα σπίτια μας με ιστορίες θάρρους, ελπίδας και αυτοθυσίας. Είτε πρόκειται για τις ιστορικές αλήθειες που θα συγκινήσουν εμάς τους μεγαλύτερους, είτε για τα εικονογραφημένα κατορθώματα που θα συνεπάρουν τα παιδιά, η κληρονομιά του ’21 παραμένει ζωντανή όσο τη διαβάζουμε και τη μοιραζόμαστε. Καλό διάβασμα και χρόνια πολλά!