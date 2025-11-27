Aφιέρωμα στην Ισπανική και Ισπανόφωνη ποίηση και μουσική στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Χατζηγιάννειο το αφιέρωμα στην Ισπανική και Ισπανόφωνη ποίηση και μουσική, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, από την ΑΜΚΕ «Artfools», με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» (ΕΣΠΑ 2021–2027), με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας και σε συνεργασία με το ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας,

Τα ποιήματα στην ελληνική γλώσσα απήγγειλαν η Γεωργία Γιάγκου, η Μαρία Φούντα, η Όλγα Κόννα και η Χαρούλα Σανή, από Ισπανούς και Ισπανόφωνες ποιητές (Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Πάμπλο Νερούδα, από Ισπανία, Χιλή, Κούβα, Κολομβία, Περού, Ισημερινό, Μεξικό, κ.α.). Στην ισπανική γλώσσα απήγγειλαν η Βασιλική Αλεξούλη και η Ράνια Νικολάου, ενώ την απόδοση στη νοηματική γλώσσα επιμελήθηκε η Ελβίρα Αναστασίου.

Η πολύ δυνατή έκπληξη της βραδιάς ήταν η ζωντανή μουσική με την αισθαντική κιθάρα από τον Δημήτρη Μπουρνάκα και τα ισπανικά και λάτιν τραγούδια από την αιθέρια φωνή της Κατερίνας Μπουρνάκα. Την ανθολόγηση, παρουσίαση και σκηνοθετική επιμέλεια είχε ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος «Στερεότυπα» με θέμα τον queer κινηματογράφο. Το κοινό παρακολούθησε δύο ταινίες που εξετάζουν προκλήσεις και εμπειρίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μετά τις προβολές πραγματοποιήθηκε συζήτηση με την ηθοποιό και performer Kassandra el Najjar. Η κ. El Najjar μίλησε για την εμπειρία της ως queer ηθοποιός, καθώς και για τα στερεότυπα γύρω από τις τρανς και queer ταυτότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο χώρο του ελληνικού κινηματογράφου και στο θέατρο. Τόνισε πως, παρότι παρατηρούνται σταδιακές αλλαγές ως προς την ορατότητα, υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι ο κλάδος να γίνει πραγματικά συμπεριληπτικός, για αυτό και ο αγώνας για διεκδίκηση ισότητας παραμένει επιτακτικός.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου με το τελευταίο μέρος του τριήμερου αφιερώματος «Στερεότυπα» με ταινίες που αμφισβητούν καταπιεστικά στερεότυπα, αναδεικνύοντας ζητήματα χειραφέτησης, ορατότητας και αποδοχής. Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στην Γυναικεία Χειραφέτηση. Παράλληλα, συνεχίζεται το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ με προβολές ταινιών από όλο τον κόσμο, ενω πραγματοποιείται και εργαστήριο απευθυνόμενο σε νέους κινηματογραφιστές. Αναλυτικότερα, είναι προγραμματισμένες οι εξής εκδηλώσεις:

Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Από τις 14:30 έως τις 17:00

Θα διεξαχθεί το Master class: «Νέοι κινηματογραφιστές – Μια Ταινία, Πολλές Γλώσσες: Η Διασκευή ως Γέφυρα Πολιτισμών» από τον σκηνοθέτη Θοδωρή Βουρνά.

Το masterclass βασίζεται στην ταινία Θοδωρή Βουρνά «Χωρίς Γάλα (Without Milk)», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και στο Διεθνές Φεστιβάλ

Κινηματογράφου της Αθήνας, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε σε περισσότερα από είκοσι φεστιβάλ του εξωτερικού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία. Το masterclass περιλαμβάνει: προβολή της ταινίας Χωρίς Γάλα, παρουσίαση και ανάλυση της διαδικασίας μεταφοράς ενός θεατρικού έργου στη γλώσσα του κινηματογράφου και τέλος συζήτηση γύρω από το πώς η έννοια της διασκευής μπορεί να λειτουργήσει ως δημιουργική γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και αφηγηματικές φόρμες.

Από τις 17:00 έως τις 18:30

Διεθνές Διαγωνιστικό

Tο κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δέκα ταινίες μικρού μήκους από δημιουργούς όλου του κόσμου, στα πλαίσια του δέυτερου μέρους του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος. Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού έχουν στόχο να αναδείξουν σύγχρονες φωνές και τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής.

Από τις 18:30 έως τις 21:00

«Τα στερεότυπα στο μυαλό του δολοφόνου: Γυναικοκτονία»

Ο κινηματογράφος έχει αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για τη γυναικεία χειραφέτηση, προβάλλοντας ιστορίες που αμφισβητούν τα παραδοσιακά στερεότυπα γύρω από τη γυναίκα και αναδεικνύουν την ανάγκη για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μέσα από ταινίες που παρουσιάζουν δυναμικούς, ανεξάρτητους και πολύπλευρους γυναικείους χαρακτήρες, ο κινηματογράφος συμβάλλει στην αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων, στην ενδυνάμωση της γυναικείας φωνής και στην ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι σε ζητήματα φύλου. Η αναπαράσταση της γυναίκας ως ενεργού υποκειμένου και η ισότιμη συμμετοχή της σε κάθε πτυχή της ζωής αποτελούν βασικά στοιχεία για μια κοινωνία που προάγει την ισότητα και την αλληλεγγύη, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει νέες γενιές να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους χωρίς περιορισμούς.

18:30 – 20:00 «Femicidio» Ντοκιμαντέρ 2022 Διάρκεια 70’ Nίνα Μαρία Πασχαλίδου

20:00: Συζήτηση με μέλη του Δικτύου «Κανείς δεν είναι μόνος» με επικεφαλής την βουλευτή Ν. Λάρισας Ευαγγελία Λικαούλη και προσωπικές ιστορίες γυναικών που έχουν υποστεί βία και κακοποίηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://iffl.gr/