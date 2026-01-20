Bραδιά ποίησης αφιερωμένη στη συλλογή “Αποθέτης”

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τη βραδιά ποίησης αφιερωμένη στη συλλογή «Αποθέτης» του Χρήστου Σαμαρά, στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης “Η «σιωπή» των έργων του Χρήστου Σαμαρά’’. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικός τέχνης, κα. Ελένη Παπανικολάου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, όπου ο ποιητικός λόγος συνάντησε τα έργα της έκθεσης, δημιουργώντας έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στην εικόνα και τη λέξη.

Ευχαριστούμε θερμά τους προσκεκλημένους αναγνώστες: κα. Μπέττυ Μαγρίζου, κ. Γιώργο Τράντα, κα. Βασιλική Κοσμάνου, κα. Βίλυ Χαδουλίτση, κα. Στέλιο Ντικούλη, κα Σίσσυ Ιωαννίδου, κα. Ρέτα Κουστοκώστα, κα. Ελένη Γιαννιού, για τη συμβολή τους στη βραδιά και την υψηλού επιπέδου παρουσίαση των ποιημάτων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται και στο ένθερμο κοινό, το οποίο συμμετείχε ενεργά, τόσο με αναγνώσεις, όσο και μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη ζωντάνια και το περιεχόμενο της εκδήλωσης.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν τον σύγχρονο καλλιτεχνικό λόγο και ενισχύουν τη σχέση του κοινού με την τέχνη.