H εαρινή συναυλία των Συνόλων του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας

Μελωδίες, ρυθμός, νεανική ενέργεια και η χαρά της μουσικής πλημμύρισαν το αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας την Κυριακή 10 Μαΐου στην Εαρινή Συναυλία των Συνόλων του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι μέσα από τις εμφανίσεις των συνόλων:

Κουαρτέτο Κόρνων Σ.Ω.Λ.

Σύνολο Πνευστών Winds of Soul Διεύθυνση: Αποστολοπούλου Σάντρα

Σύνολο Κρουστών Percussol Υπεύθυνος καθηγητής: Κατσάρας Γιώργος

Παιδική Χορωδία Do Re Sol Διδασκαλία/Διεύθυνση: Τσιούκα Εύη

Σύνολο κιθάρας Solarpege Υπεύθυνος καθηγητής: Κουτσιούλης Νίκος

Παιδικό Σύνολο Εγχόρδων Solartino Διεύθυνση: Βλιτσάκη Ελεάννα

Το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τη δημιουργική έκφραση των νέων μουσικών, καλλιεργώντας την αγάπη για τη μουσική και προσφέροντας πολύτιμες εμπειρίες συνεργασίας και καλλιτεχνικής εξέλιξης.

Επόμενο ραντεβού το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 8:30 το απόγευμα στο θέατρο ΣΜουΘ για μια βραδιά ρετρό. Μείνετε συντονισμένοι.