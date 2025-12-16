H χριστουγεννιάτικη συναυλία των Χορωδιακών Συνόλων του Δήμου Eλασσόνας

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας σας προσκαλεί στην καθιερωμένη πλέον χριστουγεννιάτικη συναυλία των Χορωδιακών Συνόλων του Δήμου.

Η Μικτή και η Παιδική χορωδία, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, παρουσιάζουν τη χριστουγεννιάτικη συναυλία «Ωσαννά εν τοις υψίστοις…», στην αίθουσα θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη», στις 7:30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με αφορμή τον εορτασμό της γέννησης του Θεανθρώπου, η Μικτή Χορωδία θα παρουσιάσει στο πρώτο μέρος της συναυλίας αποσπάσματα από τη Γερμανική Λειτουργία του Franz Schubert, μεταφρασμένα αριστουργηματικά στην ελληνική γλώσσα, δοξολογώντας το Θεό και προσδοκώντας την κατανυκτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η θρησκευτική μουσική.

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Παιδική χορωδία θα παρουσιάσει χριστουγεννιάτικες μελωδίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, παραδοσιακές και σύγχρονες, κάλαντα της Ευρώπης και soundtracks χριστουγεννιάτικων ταινιών, γνωστά στο ευρύ κοινό, σε διάφορες γλώσσες. Η συναυλία θα κλείσει με την εντυπωσιακή σύμπραξη των δύο χορωδιακών συνόλων επί σκηνής, που θα ευχηθούν στο κοινό τραγουδώντας «Καλά Χριστούγεννα!».

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση των χορωδιακών συνόλων έχει η μαέστρος Ευλαμπία Ντούλα. Τις χορωδίες θα συνοδεύσουν στο πιάνο ο Παναγιώτης Μπαλανίκας και στα κρουστά ο Γιώργος Κατσάρας.