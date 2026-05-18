H “Eυεστώ” διοργανώνει την 7η Εαρινή Συνάντηση Χορωδιών Λάρισας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και η Χορωδία «Ευεστώ» διοργανώνουν την 7η Εαρινή Συνάντηση Χορωδιών Λάρισας με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τώρα που είναι Άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στις 8:30 το απόγευμα στη φιλόξενη αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων

Στην ξεχωριστή αυτή εαρινή καλλιτεχνική γιορτή της χορωδιακής μουσικής, που αποτελεί πλέον θεσμό στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, θα συναντηθούν μελωδικά πέντε αξιόλογα φωνητικά σύνολα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Κάθε χορωδία θα παρουσιάσει, με το ρεπερτόριο της σε τετράφωνη πολυφωνική επεξεργασία, ένα ολιγόλεπτο ευχάριστο πρόγραμμα με γνωστές συνθέσεις Ελλήνων και ξένων μουσουργών.

Θα συμμετάσχουν τα χορωδιακά σύνολα: η Μικτή Χορωδία Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «Τα Κάστρα», η Απολλώνιος Δημοτική Χορωδία Νέας Ιωνίας Βόλου, η Χορωδία «Ελίμεια» Κοζάνης, η Χορωδία «Μουσική Πολυφωνία» Βέροιας και η Μικτή Χορωδία «Η Ευεστώ» της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής Λάρισας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια της χορωδιακής συνάντησης έχει ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.