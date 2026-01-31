Oι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Άργησα; Ελπίζω όχι, αλλά αν ναι, ετοίμαζα για σας πολύ έντονες επιλογές για τα επόμενα βιβλία που θα διαβάσετε. Εμπιστευτείτε με και δεν θα χάσετε!

Ο Βασιλιάς του Φθόνου – AnaHuang

Το «Ο Βασιλιάς του Φθόνου» της Ana Huang είναι μια ιστορία που ξεπερνά τον ρομαντισμό και βυθίζεται στην εξουσία, την εμμονή και τα όρια που σπάνε, όταν η επιθυμία δεν υποχωρεί. Μετάφραση: Ιζαμπέλα Λαμούρ Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

Γράφει η Δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Η συγγραφέας μάς επιστρέφει στον κόσμο των «Βασιλιάδων» και φέρνει στο προσκήνιο τον Βουκ Μάρκοβιτς, έναν ήρωα με παρελθόν και σκιές, και την Αγιάνα Κιντάνε, μια γυναίκα που αγωνίζεται να πάρει πίσω τον έλεγχο της ζωής της. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται απλώς ένας απαγορευμένος έρωτας αλλά η σύγκρουση ανάμεσα στην αυτοδιάθεση και στις κοινωνικές προσδοκίες, ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «θέλω».

Η Αγιάνα είναι μια ηρωίδα που δεν ζητά σωτηρία αλλά χώρο να σταθεί. Προσπαθεί να ξεφύγει από έναν στημένο αρραβώνα και από μια βιομηχανία που αντιμετωπίζει το σώμα ως προϊόν. Η Huang μέσα από τη φωνή της θίγει καίρια ζητήματα όπως η εκμετάλλευση, η ταυτότητα και η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Απέναντί της βρίσκεται ο Βουκ, ένας άντρας που μιλά μέσα από τις πράξεις του και που, παρά τα τραύματά του, μαθαίνει να στέκεται δίπλα χωρίς να ακυρώνει τον άλλον. Η σχέση τους δεν είναι απλή έλξη· είναι ένα πεδίο όπου πίστη και πόθος συγκρούονται και μεταμορφώνονται.

Η συγγραφέας διαχειρίζεται με ισορροπία τον συνδυασμό έντασης και συναισθήματος. Η χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές χτίζεται σταδιακά, με φροντίδα, σεβασμό και επιθυμία που δεν φοβάται να εκτεθεί. Οι ήρωες δεν είναι αψεγάδιαστοι· κουβαλούν πληγές και φόβους, μα μέσα από αυτά μαθαίνουν να εμπιστεύονται, να ζητούν βοήθεια και να επαναπροσδιορίζουν τα όριά τους.

Το «Ο Βασιλιάς του Φθόνου» είναι μια ιστορία για το πού τελειώνει ο έλεγχος και πού αρχίζει η ελευθερία. Δεν είναι ένα απλό romance είναι ένα μυθιστόρημα για τη δύναμη των ορίων, για τον σεβασμό που γεννιέται μέσα από τον πόθο και για την απόφαση δύο ανθρώπων να ενώσουν τις πληγές τους και να τις κάνουν ασπίδα αντί για όπλο. Η Ana Huang υπογράφει ένα έργο που, πέρα από την ένταση και τον ερωτισμό του, καταφέρνει να μιλήσει με ειλικρίνεια για τη δύναμη των επιλογών και το τίμημα του να ζεις σύμφωνα με αυτό που πραγματικά θέλεις.