Oι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Ο μικρός Σέρλοκ στη Λαπωνία: Μυστήριο στη Λαπωνία

Η σειρά «Ο μικρός Σέρλοκ» επανέρχεται με ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο το «Μυστήριο στη Λαπωνία», του Pascal Prévot. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δεσύλλας. Η εικονογράφηση ανήκει στον ArtGrootfontein. Η μετάφραση είναι της Ελένης Μπακογεώργου. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 7+

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Ο μικρός Σέρλοκ, ο παππούς του και οι φίλοι του φτάνουν για διακοπές στο σπίτι του μυστηριώδους Βάιου Γασίλη. Πολύ γρήγορα, η βόλτα με έλκηθρο και σκυλιά δίνει τη θέση της σε μια αλυσίδα περιστατικών που δοκιμάζουν την ψυχραιμία της παρέας, με καθαρό μυαλό.

Στην καρδιά του μυστηρίου μπαίνουν τα «παράξενα» ευρήματα: ίχνη που αλλάζουν πορεία, περίεργες κάλτσες, και η υποψία ότι εμφανίζεται το σημειωματάριο του Άγιου Βασίλη. Όλα οδηγούν σε έναν καλά κρυμμένο θησαυρό, χωρίς εύκολες λύσεις, με τους ήρωες να επιμένουν και να ξαναμετρούν ίχνη.

Το βιβλίο κρατά ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και στην ένταση. Δεν «διδάσκει» εκπαιδεύει έμμεσα τη λογική σκέψη και την παρατηρητικότητα, ζητώντας από τον μικρό αναγνώστη να προσέξει τις λεπτομέρειες και να συνδέσει τα κομμάτια

Η αλήθεια κρύβεται συνήθως εκεί όπου κοιτάς δεύτερη φορά. Κι αν μάθουν να κοιτούν, δεν έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα για να σκέφτονται;