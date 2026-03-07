Oι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Η Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι «λουλούδια και ευχές», αλλά υπενθύμιση πως εμείς οι γυναίκες σηκώνουμε στους ώμους μας καθημερινά βάρη που δεν φαίνονται. Πόσες φορές έχουν σφίξει τα δόντια και να λένε «είμαι καλά» ενώ στην πραγματικότητα η φροντίδα του εαυτού μπαίνει συχνά τελευταία στη λίστα;

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Αν, λοιπόν, αυτή η μέρα θέλουμε να έχει κάποιο νόημα, τότε θα μας υπενθυμίσω πως δεν χρειαζόμαστε ακόμη ένα «μπράβο», αλλά λίγο χρόνο για μας και μικρές πράξεις που να θυμηθούμε ότι αξίζουμε. Στην αλυσίδα βιβλιοπωλείων NakasBook House, η Ημέρα της Γυναίκας μπορεί να γίνει αφορμή για δώρα που δεν είναι απλώς όμορφα, αλλά ουσιαστικά.

Πρώτα απ’ όλα, το βιβλίο, διότι το βιβλίο είναι ο πιο μαγευτικός τρόπος να πεις «πάρε μια ανάσα» από την πραγματικότητα. Στα NakasBook House μπορεί κανείς να βρει επιλογές που αγγίζουν πολλές πλευρές της γυναικείας πλευράς: μυθιστορήματα γραμμένα από γυναίκες που μιλούν για σχέσεις, μητρότητα, απώλειες, επανεκκινήσεις, για δύναμη ψυχής και σθένους, δοκίμια και κείμενα που ανοίγουν συζητήσεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, βιογραφίες και μαρτυρίες που θυμίζουν ότι η θέληση κι αντοχή μπορούν να υπερβούν όλα τα εμπόδια. Και, φυσικά, βιβλία πιο ανάλαφρα, ρομαντικά, ερωτικά, ταξιδιάρικα: γιατί η χαρά δεν είναι ενοχή, είναι ανάγκη.

Έπειτα έρχεται το πρακτικό κομμάτι της καθημερινότητας: η οργάνωση του χρόνου, στην κατηγορία με τα ημερολόγια και τα σημειωματάρια, θα βρείτε ξεχωριστές επιλογές που δεν είναι απλώς τετράδια, αλλά εργαλεία φροντίδας. Τα ημερολόγια της René με θεματολογία «ενδυνάμωσης» (και γενικά η φιλοσοφία της, που πατά στις μικρές, ενθαρρυντικές φράσεις) ταιριάζουν ιδανικά σ’ αυτή τη μέρα. Μας υπενθυμίζουν κάτι πιο ουσιώδες: ότι η συνέπεια στον εαυτό είναι μια ακόμη μορφή αγάπης. Ένα ημερολόγιο μπορεί να γίνει η καθημερινή, σιωπηλή συμφωνία μιας γυναίκας με τη ζωή της: «θα σε βάλω κι εσένα μέσα στο πρόγραμμα».

Και κάπου εκεί, η «αγάπη» αποκτά και μορφή δώρου που χωρά στην τσάντα: μικρά αντικείμενα γραφικής ύλης, σημειωματάρια, σελιδοδείκτες, πρακτικά αξεσουάρ, πράγματα που θα μείνουν στο συρτάρι, γιατί η γυναίκα που τρέχει, που εργάζεται, που φροντίζει, χρειάζεται μικρά «σημάδια» μέσα στη μέρα της. Ένα σημειωματάριο για να γράψει τις πιο προσωπικές και μύχιες σκέψεις της. Ένα στυλό με ένα μήνυμα.

Κι αν θέλεις να το πας ένα βήμα πιο «γλυκό», εκεί μπαίνει το lovebrand της René. Τα LoveCookies και οι σοκολάτες της τα μικρά μηνύματα σε κουτί, οι φράσεις όπως «να χαμογελάς», «είσαι υπέροχη», «σ’ αγαπάω» λειτουργούν ενθαρρυντικά. Επί το πλείστων, αφορμή για να δωρίσεις σεμια φίλη, την αδερφή σου, τη μητέρα σου, μια συνάδελφο κάτι μικρό που θα της δώσει χαρά,

Το καλύτερο; Στο NakasBook House μπορείς να φτιάξεις ένα μικρό, ολοκληρωμένο πακέτο: ένα βιβλίο + ένα ημερολόγιο ή σημειωματάριο + ένα γλυκό μήνυμα της René.

Και μιας που ανάφερα τη Ρενε, να σας ενημερώσω πως το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος: Τόσο πολύ που σ’ αγάπησα» θα είναι διαθέσιμο από 17 Μαρτίου. Πρόκειται για μια ρομαντική ιστορία που δεν στέκεται στα «στολίδια» του έρωτα, αλλά στη στιγμή που μια γυναίκα αρχίζει να ξεκαθαρίζει τι αντέχει, τι θέλει και τι δεν διαπραγματεύεται πια. Για τη Γιορτή της Γυναίκας ταιριάζει γάντι διότι μας θυμίζει ότι η αγάπη δεν είναι τίτλος, ούτε ρόλος, ούτε υποχρέωση είναι επιλογή.

Η Ημέρα της Γυναίκας αξίζει να τιμηθεί δίχως «τυμπανοκρουσίες». Όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με πράξεις που έχουν νόημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει και σε ταξιδεύει, ένα ημερολόγιο για να χωρέσουν οι ημερήσιες υποχρεώσεις χωρίς να σε καταπιούν. Κάτι μικρό, αλλά ουσιαστικό, που στο τέλος της μέρας θα σου θυμίσει για όσα παλεύεις εσύ -και χιλιάδες γυναίκες σαν κι εσένα- κάθε μέρα.