Oι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Α-Ω Παίζω και μαθαίνω με τα νησάκια της γνώσης

Η πρώτη γνωριμία του παιδιού με τα γράμματα χρειάζεται απλότητα και παιχνίδι. Το «Α-Ω Παίζω και μαθαίνω με τα νησάκια της γνώσης» κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική, προτείνοντας μια δραστηριότητα που φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο αλφάβητο με τρόπο προσιτό και ευχάριστο. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δεσύλλας.

Γράφει η Νεκταρία Βρσαμή-Πουλτσίδη

Μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, το βιβλίο επιχειρεί να μετατρέψει τα πρώτα βήματα της γλωσσικής εξοικείωσης σε μια διαδικασία οικεία και δημιουργική. Τα γράμματα δεν παρουσιάζονται ως κάτι αυστηρό ή δύσκολο, αλλά ως μέρος μιας καθημερινής μαθησιακής εμπειρίας που μπορεί να συνδεθεί με εικόνα, παρατήρηση και συμμετοχή.

Αυτό είναι και το βασικό του πλεονέκτημα. Στις μικρές ηλικίες, η μάθηση λειτουργεί μόνο όταν δεν μοιάζει με πίεση. Ένα τέτοιο βιβλίο δίνει στο παιδί την ευκαιρία να πλησιάσει το αλφάβητο με φυσικό τρόπο, να εξασκήσει την προσοχή του και να αποκτήσει σταδιακά μεγαλύτερη άνεση με τα γράμματα.

Κλείνοντας, το «Α-Ω Παίζω και μαθαίνω με τα νησάκια της γνώσης» είναι μια χρηστική και φιλική προσχολική έκδοση που υπηρετεί τον σκοπό της χωρίς περιττές υπερβολές, θυμίζοντας πως οι πρώτες γέφυρες προς τη γνώση χτίζονται πιο σταθερά όταν περνούν μέσα από το παιχνίδι. Και τελικά, δεν είναι αυτή η πιο ουσιαστική αρχή για να αγαπήσει ένα παιδί τη μάθηση;