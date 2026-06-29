«Sold out» οι παραστάσεις του «Θεσσαλικού» στη Λάρισα με τον «Ματωμένο Γάμο» 

Με το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος», το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει την συμπλήρωση των 50 χρόνων αδιάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας, δτον θεατρικό χάρτη της περιφέρειας.

Πρόκειται για μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του Θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου με αφορμή την πρεμιέρα του έργου την 1η Ιουλίου στο Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Και οι τρεις παραστάσεις που ανεβαίνουν στο Λάρισα πριν ξεκινήσει τη μεγάλη θερινή του περιοδεία το Θεσσαλικό θέατρο είναι ήδη sold out.

Τη σκηνοθεσία υπογράφειο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής, σε μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας.

Η επιλογή του έργου, όπως ανέφερε η πρόεδρος του Θεσσαλικού, Ε. Σιαματα με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θα. Ρετσιάνης, δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ού αιώνα, αλλά και ουσιαστική συνομιλία με την ταυτότητα του Θεσσαλικού Θεάτρου: ενός θεάτρου που εδώ και πέντε δεκαετίες, υπηρετεί την τραγωδία, τον λαϊκό μύθο, τη συλλογική μνήμη και τη βαθιά κοινωνική διάσταση της σκηνικής πράξης.

Οι ηθοποιοί Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος και Παντελής Ψακίδης, πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση που σηματοδοτείται από τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου και από τα 90 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Federico García Lorca.

Η πρεμιέρα της παράστασης είναι την 1η Ιουλίου στην Λάρισα, ακολουθούν δύο ακόμη παραστάσεις στο Β Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και στη συνέχεια το Θεσσαλικό ξεκινάει περιοδεία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)