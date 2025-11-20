Xριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τη Μικτή Χορωδία του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας

Η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική μουσική βραδιά που θα σημάνει επίσημα την έναρξη της πιο μαγικής εποχής του χρόνου. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:30, η αίθουσα θα πλημμυρίσει με μελωδίες, φως και χριστουγεννιάτικη θαλπωρή, στη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Γιορτινά τραγούδια», μια λαμπερή συνάντηση χορωδίας και ορχήστρας.

Με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας “Junior” και την πολύτιμη υποστήριξη του Δημοτικού Ωδείου Λάρισαςκαι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου μας, η χορωδία θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα που υφαίνει παραδοσιακά κάλαντα, κλασικά έργα και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον κόσμο. Κάθε νότα, κάθε αρμονία και κάθε φωνή ενώνονται σε μια γιορτινή συμφωνία που υπόσχεται να ξυπνήσει συγκίνηση, νοσταλγία και χαρά.

Τη συναυλία διευθύνει ο μαέστρος μας κ. Χρήστος Κτιστάκης, ο οποίος με τη μαεστρία και την ευαισθησία του εμπνέει τους μουσικούς και τις φωνές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πραγματικά γιορτινή και λαμπερή.

Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ζεστασιά, ενότητα και ελπίδα είναι πιο έντονη από ποτέ, η συναυλία αυτή έρχεται να προσφέρει μια ανάσα μουσικής μαγείας, μια στιγμή κοινής χαράς, ένα ταξίδι μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων.