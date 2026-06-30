Άδοξο φινάλε στη μεγάλη συναυλία Πορτοκάλογλου – Πρωτοψάλτη στο Πάρκο Χατζηχαλάρ λόγω σοβαρής βλάβης στον ήχο

Με μια απρόσμενη τεχνική βλάβη που οδήγησε στην πρόωρη ολοκλήρωσή της σημαδεύτηκε η μεγάλη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Άλκηστης Πρωτοψάλτη το βράδυ της Δευτέρας στο Πάρκο των Χρωμάτων στη Λάρισα.

Η εκδήλωση, που άνοιγε το πρόγραμμα των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προσελκύοντας χιλιάδες Λαρισαίους που κατέκλυσαν τον χώρο για να απολαύσουν τους δύο κορυφαίους καλλιτέχνες σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη.

Ωστόσο, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, η συναυλία ολοκληρώθηκε αναγκαστικά, καθώς σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έθεσε εκτός λειτουργίας τα συστήματα ήχου. Για περισσότερο από μισή ώρα οι δύο ερμηνευτές και οι μουσικοί τους συνέχισαν την προσπάθεια, τραγουδώντας χωρίς μικρόφωνα, με το κοινό να τους συνοδεύει σε μια ιδιαίτερη, αλλά αναγκαστική, ακουστική στιγμή.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τους διοργανωτές, το πρόβλημα οφειλόταν σε βλάβη στην ηλεκτροδότηση, καθώς δεν λειτουργούσαν όλες οι φάσεις του τριφασικού ρεύματος, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την αποκατάσταση του ήχου και την ομαλή συνέχιση της συναυλίας.

Παρά τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού, που χειροκρότησε θερμά τους δύο καλλιτέχνες για την προσπάθειά τους να συνεχίσουν το πρόγραμμα υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η ταλαιπωρία ήταν εμφανής τόσο για τους ερμηνευτές και τους μουσικούς όσο και για τους χιλιάδες θεατές που περίμεναν να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη μουσική βραδιά.

Το περιστατικό αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την τεχνική προετοιμασία της διοργάνωσης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως διοργανώτρια αρχή, αναμένεται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τα αίτια της βλάβης και τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα προβλήματα στις επόμενες εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιρινού προγράμματος.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr