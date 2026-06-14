Άκρως καλοκαιρινός ο καιρός στη Λάρισα – Που θα φθάσει το θερμόμετρο

Με υψηλές θερμοκρασίες και γενικά αίθριο καιρό αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα στη Λάρισα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες και εξορμήσεις. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση ηλιόλουστος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νοτιοανατολικών διευθύνσεων, με ένταση έως 3 μποφόρ.

Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 34 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται συνθήκες καύσωνα. Η υγρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, συμβάλλοντας σε ένα τυπικά καλοκαιρινό σκηνικό για την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες νερού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες.

Η Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ζεστές ημέρες του τελευταίου διαστήματος στη Λάρισα, με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν τόσο τις μετακινήσεις όσο και τις υπαίθριες δραστηριότητες στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.