Άνασύρθηκε ζωντανός ο άνδρας που έπεσε στο φρεάτιο – μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, όταν άνδρας έπεσε σε φρεάτιο στην περιοχή απέναντι από το Μηχανολογικό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε φρεάτιο μεγάλου βάθους.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο άνδρας ανασύρθηκε τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί πλήρως.