Άνδρας έπεσε απο μπαλκόνι σε συνοικία της Λάρισας και γλύτωσε με τραύματα

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στη Λάρισα, έπειτα από περιστατικό πτώσης άνδρα από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε σε οικοδομή κοντά στο ΑΤΑ, όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – άνδρας βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου δύο μέτρων.

Στο σημείο έφτασε αρχικά δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ενώ ακολούθησαν ασθενοφόρο και δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ελαφρά τραύματα. Πιθανή αιτία της πτώσης φέρεται να είναι αιφνίδια αδιαθεσία, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

