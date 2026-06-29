Άνοδος της θερμοκρασίας στη Θεσσαλία – Ανησυχία μετά τον φονικό καύσωνα στην Ευρώπη- Ο καιρός αυτή την εβδομάδα στη Λάρισα

Σε ανοδική τροχιά θα κινηθεί η θερμοκρασία στη Θεσσαλία μέσα στην εβδομάδα, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει ή και να ξεπερνά κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, καθώς το ισχυρό κύμα ζέστης που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη μετακινείται προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το φαινόμενο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία οι υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για περίπου 1.000 πλεονάζοντες θανάτους που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης εμφανίζονται ακόμη και ημέρες μετά την υποχώρηση του καύσωνα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ο λεγόμενος «θερμικός θόλος» (heat dome) μετατοπίζεται πλέον ανατολικότερα, με αποτέλεσμα χώρες των Βαλκανίων, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, να αναμένουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι περίπου 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραίο κίνδυνο λόγω του καύσωνα, καλώντας τις ευάλωτες ομάδες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η Θεσσαλία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης ζέστης, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά από την Τρίτη και να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και το τέλος της εβδομάδας. Στα πεδινά τμήματα, όπως η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Παρασκευή υπάρχει πιθανότητα για τοπικές απογευματινές μπόρες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση στη Θεσσαλία

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-36°C στα πεδινά, με ασθενείς έως μέτριους βόρειους ανέμους.

Τρίτη 30 Ιουνίου

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Στη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα αναμένονται 37-38°C, ενώ στον Βόλο οι μέγιστες θα είναι λίγο χαμηλότερες λόγω θαλάσσιας αύρας. Πιθανές τοπικές νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα.

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί στους 37-38°C στα πεδινά της Θεσσαλίας, με ηλιοφάνεια και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων νεφώσεων στα ορεινά.

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Η ζέστη επιμένει, με μέγιστες θερμοκρασίες 36-37°C. Το απόγευμα ενδέχεται να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά της Πίνδου, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στους 34-36°C. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας τις απογευματινές ώρες.

Σαββατοκύριακο 4-5 Ιουλίου

Η ζέστη θα είναι ηπιότερη, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 33-35°C. Αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά, κυρίως το Σάββατο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr