Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών – Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών πριν τα Χριστούγεννα

Στην κυκλοφορία δόθηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας (22/11) οι σήραγγες των Τεμπών, έπειτα από τον συμβολικό αποκλεισμό τους από τους αγρότες.

Οι παραγωγοί έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο σημείο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και προχώρησαν στο κλείσιμο των σηράγγων για τα φορτηγά. Ωστόσο, με απόφαση της αστυνομίας και για λόγους ασφαλείας, επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο σημείο.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα τις ημέρες των γιορτών και μέχρι την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους.

Με το σημερινό κλείσιμο των δύο ρευμάτων (ανόδου και καθόδου) της σήραγγας των Τεμπών, αλλά και με νέες συνελεύσεις που πραγματοποιούν τις επόμενες ώρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι δείχνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο σχεδιασμός για τις επόμενες μέρες

Μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν από τα Χριστούγεννα οι αγρότες δίνουν το παρών στα μπλόκα, δηλώνοντας αμετακίνητοι και αποφασισμένοι εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους, με κλειστούς δρόμους, μπάρες ανεβασμένες στα διόδια.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από αύριο Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται –αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας– να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Μάλιστα διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες και ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία, ενώ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

«Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν υποχωρούμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», τόνισε σε νεότερες δηλώσεις του ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής στο μπλόκο της Νίκαιας, αναφερόμενος στον αποκλεισμό της σήραγγας στα Τέμπη.

«Κανένα ουσιαστικό αίτημά μας δεν έχει ικανοποιηθεί», σημείωσε ο ίδιος, απαντώντας στην κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση έχει τα χρήματα, αλλά όχι την πολιτική βούληση, αν δεν ικανοποιηθούν βασικά μας αιτήματα, δεν φεύγουμε από τα μπλόκα», επεσήμανε.

Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ για την εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών μπλόκων

Η Τροχαία λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών στη σήραγγα των Τεμπών, προχώρησε με απόφαση της αστυνομίας και για λόγους ασφαλείας στην διακοπή της κυκλοφορίας και των αυτοκινήτων στο σημείο, και όχι μόνο των φορτηγών.

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ τονίζουν ότι είναι επιβεβλημένη η ρύθμιση και εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών μπλόκων, με στόχο να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής απαντά η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα, όπως τονίζουν οι αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή.

Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

