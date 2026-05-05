Άνοιξε το γνωστό “Κουμ Παζάρ” στον Τύρναβο – Eνας από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής

Άνοιξε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, τις πύλες του το παζάρι του Τυρνάβου, η μεγάλη ετήσια εμποροπανήγυρη της πόλης, το γνωστό «Κουμ Παζάρ», που αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής.

Για μία εβδομάδα, έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ο χώρος της Τούμπας θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες, συνδυάζοντας την εμπορική δραστηριότητα με τη λαϊκή παράδοση, την ψυχαγωγία και την κοινωνική ζωή.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους πάγκους με είδη ρουχισμού και υπόδησης, είδη σπιτιού, παιχνίδια και τοπικά προϊόντα, ενώ στον χώρο λειτουργούν παραδοσιακά ψητοπωλεία και πάγκοι με γλυκίσματα, όπως χαλβάς και λουκουμάδες.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και γλέντια με παραδοσιακές ορχήστρες.

Με την ευκαιρία, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Νίκο Νταλαγιάννη, πραγματοποίησε περιοδεία στον χώρο του παζαριού, συνομιλώντας με εκθέτες και επισκέπτες.

Στον χώρο βρέθηκαν σήμερα και εκπρόσωποι των τοπικών μέσων ενημέρωσης, όπου ο Δήμαρχος προχώρησε σε δηλώσεις, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τη σημασία του παζαριού και την ιστορικότητα του θεσμού, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά.

Ο Δήμος Τυρνάβου έχει μεριμνήσει για την εύρυθμη, ασφαλή και οργανωμένη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση εκθετών και επισκεπτών.