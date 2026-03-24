Άρειος Πάγος για Τέμπη: “Η δίκη θα γίνει και θα ολοκληρωθεί”

Η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών ξεκινά μετά από τρία χρόνια προανακριτικών και ανακριτικών ενεργειών, με τον Άρειο Πάγο να στέλνει σαφές μήνυμα ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα έως την ολοκλήρωσή της και την απόδοση ευθυνών.

Σε ανακοίνωσή του, το ανώτατο δικαστήριο τονίζει ότι η υπόθεση έχει πλέον ωριμάσει ώστε να εισέλθει στη φάση της εκδίκασης, επισημαίνοντας ότι κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν ενέργειες που στόχευαν στην καθυστέρηση της έναρξης της δίκης, ακόμη και με παράνομες συμπεριφορές.

Απαντήσεις για τον χώρο και τις συνθήκες

Απαντώντας στα ζητήματα που τέθηκαν κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης και στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, ο Άρειος Πάγος τονίζει ότι με την υπ’ αριθμ. 149/2026 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος απορρίφθηκε αίτηση για παραπομπή της υπόθεσης από το Εφετείο Λάρισας στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ή, εναλλακτικά, στο Εφετείο Αθηνών. Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζεται, με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου έχει καθοριστεί ως τόπος διεξαγωγής της δίκης το Εφετείο Λάρισας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η επιλογή της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έγινε με θεσμικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις, ενώ υπογραμμίζει ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς θέσεις για κατηγορουμένους, συνηγόρους, μάρτυρες, δημοσιογράφους και κοινό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, στη δίκη συμμετέχουν 36 κατηγορούμενοι και εκατοντάδες διάδικοι, γεγονός που καθιστά αναγκαία ειδική χωροταξική και οργανωτική προσαρμογή. Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχουν υποδομές για αναμετάδοση εικόνας και ήχου, καθώς και οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις αίθουσες Α΄ και Β΄ έχουν κατασκευαστεί 36 θέσεις για κατηγορουμένους και 300 θέσεις καθήμενων, από τις οποίες οι 250 προορίζονται για συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας. Επιπλέον, άλλες 50 θέσεις, μαζί με 150 ακόμη θέσεις στην ισόγεια αίθουσα Γ΄, προορίζονται για διαδίκους, δημοσιογράφους και κοινό, με συνολική χωρητικότητα 486 θέσεων. Όπως αναφέρεται, υπάρχει αναμετάδοση εικόνας και ήχου μέσω οθονών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ενώ έχουν προβλεφθεί και ιδιαίτεροι χώροι για μάρτυρες και συνηγόρους. Σημειώνεται ακόμη ότι υπάρχουν όλα τα εκ του νόμου αναγκαία πιστοποιητικά πυρασφάλειας κ.λπ.

Ο Άρειος Πάγος παραθέτει και συγκριτικά στοιχεία για άλλες δικαστικές αίθουσες. Όπως αναφέρει, η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, όταν λειτουργεί με τις προδιαγραφές ασφαλείας αίθουσας ποινικού δικαστηρίου, μπορεί να υποστηρίξει περίπου 450 καθήμενους και 65 συνηγόρους με έδρανα, ενώ κάθε αύξηση των εδράνων για συνηγόρους μειώνει πολλαπλάσιες θέσεις κοινού. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ακροατήριο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης διαθέτει 150 θέσεις για κατηγορούμενους και κοινό και 35 θέσεις συνηγόρων με έδρανα. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι εκεί διεξήχθη πρόσφατα δίκη με 160 κατηγορουμένους, χωρίς διαμαρτυρίες για ανεπάρκεια της αίθουσας.

Σύγκριση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το ανώτατο δικαστήριο προχωρά και σε συγκριτική αποτίμηση, τονίζοντας ότι ακόμη και μεγάλες αίθουσες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν προσφέρουν ουσιαστικά καλύτερες δυνατότητες φιλοξενίας αντίστοιχων δικών, ιδίως όταν απαιτείται μεγάλος αριθμός θέσεων για συνηγόρους.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι σε πρόσφατη πολυπρόσωπη δίκη στη Θεσσαλονίκη δεν καταγράφηκαν αντίστοιχες αντιδράσεις για την επάρκεια του χώρου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φύση τέτοιων δικών, όπου το αρχικό στάδιο είναι οργανωτικά πιο απαιτητικό λόγω της ανάγκης παρουσίας όλων των διαδίκων για τη νομιμοποίησή τους.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η παρουσία των μαρτύρων δεν είναι διαρκής, γεγονός που επιτρέπει πιο ευέλικτη διαχείριση της διαδικασίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπάρχει σχεδιασμός και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων ώστε να αντιμετωπίζονται τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Προειδοποίηση για παραγραφές

Ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται και πλημμεληματικές πράξεις που τελέστηκαν πριν από την 28η Φεβρουαρίου 2023, γεγονός που δημιουργεί ορατό κίνδυνο παραγραφής, δεδομένης της αναμενόμενης διάρκειας της δίκης.

Η επισήμανση αυτή ενισχύει την ανάγκη να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών», οι οποίοι – όπως αναφέρεται – δεν σχετίζονται με την υπόθεση και προβαίνουν σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα δικαστικών λειτουργών.

Παράλληλα, ασκείται κριτική σε ορισμένους παράγοντες της δίκης που, όπως σημειώνεται, επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την έναρξη της διαδικασίας.

«Η δικαστική ετυμηγορία και μόνον αυτή»

Το ανώτατο δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η απαίτηση της κοινωνίας είναι σαφής: η δίκη να ξεκινήσει, να διεξαχθεί κανονικά και να καταλήξει στην απόδοση ευθυνών.

Τονίζει ότι όλα θα εξεταστούν εκ νέου στο ακροατήριο και ότι το αποτέλεσμα θα είναι αποκλειστικά η δικαστική κρίση, χωρίς παρεμβάσεις.

Κλείνοντας, ο Άρειος Πάγος καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να σταθούν στο ύψος της θεσμικής τους ευθύνης και να συμβάλουν στην ομαλή εξέλιξη της δίκης.

Παράλληλα, απευθύνει μήνυμα προς την κοινωνία να στηρίξει το έργο της Δικαιοσύνης και να επιδείξει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τονίζοντας ότι η δικαίωση των θυμάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη δικαστική διαδικασία.

