Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ύστερα από μύνηση του Νταβέλη αποφάσισε η Βουλή

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισηγείται προς την Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έλαβε τη σχετική απόφαση κατά πλειοψηφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν την εισήγηση. Η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία.

Η υπόθεση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει υποβάλει σε βάρος της κ. Κωνσταντοπούλου ο Λαρισαίος επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά, υποστήριξε ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για τη συνεδρίαση και κατήγγειλε, όπως αναφέρει, «άκρως κακοποιητική και πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά» σε βάρος της, καλώντας παράλληλα τους βουλευτές να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Στην επιστολή της σημειώνει ότι δεν της έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά προηγούμενης συνεδρίασης, παρά τα σχετικά αιτήματά της από τις 9 Ιουλίου, ενώ κάνει λόγο για προσβλητικές συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι έχει ήδη καταθέσει δύο αναφορές σε βάρος των βουλευτών Γιώργου Γεωργαντά και Κωνσταντίνου Υψηλάντη, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα έπρεπε να εξεταστούν πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την υπόθεσή της.

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο Αχιλλέας Νταβέλης προχώρησε σε δήλωση, στην οποία υπογραμμίζει ότι η εισήγηση για την άρση της ασυλίας αποτελεί, όπως αναφέρει, «ένα σημαντικό βήμα ώστε η Δικαιοσύνη να μπορέσει να επιτελέσει ανεμπόδιστα το έργο της».

Όπως σημειώνει, «σε ένα κράτος δικαίου κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω του νόμου ή να χρησιμοποιεί τη δημόσια θέση του ως ασπίδα απέναντι στη λογοδοσία», προσθέτοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την τιμή και την υπόληψή του απέναντι σε κάθε, όπως αναφέρει, ψευδή και συκοφαντική αναφορά. «Καμία ανοχή στους συκοφάντες, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται πολιτικά», καταλήγει στη δήλωσή του.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr