Άρχισαν οι προφυλακίσεις για την παρέα της Γιάννουλης – Πρώην αυτοδιοικητικός μεταξύ εκείνων που εξαπατήθηκαν

Η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε από τη Γιάννουλη παραμένει σε εξέλιξη, με τέσσερις από τους συλληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης τις επόμενες ώρες.

Οι κατηγορούμενοι, μέλη της ίδιας οικογένειας σύμφωνα με τις αρχές, κρατούνται και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Τετάρτη στον ανακριτή, ο οποίος σε συνεργασία με τον εισαγγελέα θα αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση.

Στο μεταξύ απολογήθηκε χθες στη Λάρισα και προφυλακίστηκε ο πέμπτος της παρέας, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για οπλοκατοχή. Το πιστόλι που βρέθηκε να έχει ήταν δηλωμένο ως κλεμμένο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές αφορά, μεταξύ άλλων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες και εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξαπατούσαν πολίτες προσεγγίζοντάς τους με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιάσει τουλάχιστον επτά περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Μεταξύ αυτών υπάρχουν θύματα από Λάρισα, Αθήνα, Μύκονο, ενώ προστέθηκε και ένας πρώην αυτοδιοικητικός από την Καρδίτσα από τον οποίο η συμμορία απέσπασε ποσό 143.000 ευρώ.

Τα θύματα αντί για λίρες παραλάμβαναν τυλιγμένα …κέρματα, και όταν τολμούσαν να διαμαρτυρηθούν τους απειλούσαν ακόμα και με όπλα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr