Άφαντες εικόνες και βιβλία της Παναγίας Φανερωμένης – Αθωώθηκε πρώην ιερέας του Τυρνάβου

Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε χθες από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων ένας 50χρονος Λαρισαίος, ο οποίος αποσχηματίστηκε από αρχιμανδρίτης και εφημέριος του ναού της Παναγίας Φανερωμένης στον Τύρναβο, ενώ σε βάρος του οργίαζαν οι φήμες με αφορμή χρέη του ναού, αλλά και χαμένες εικόνες και βιβλία.

Ο 50χρονος που σήμερα ζει και εργάζεται ως πολίτης πλέον στο εξωτερικό, βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας των διωκτικών αρχών όταν το 2018 “πετώντας τα ράσα” και εγκαταλείποντας τον ναό της Παναγίας Φανερωμένης όπου λειτουργούσε ως εφημέριος για 9 χρόνια, διαπιστώθηκαν ελλείψεις εικόνων και βιβλίων, ενώ είχε ενταθεί η φημολογία περί οικονομικών ατασθαλιών, υπέρογκών χρεών κλπ.

“Νιώθω θλίψη και απογοήτευση” τόνισε η εισαγγελέας για την εγκατάλειψη, επί δεκαετίες, της θρησκευτικής κληρονομιάς. Επικαλούμενη μάλιστα τη δικογραφία παρατήρησε πως μία από τις χαμένες εικόνες πωλήθηκε στην Αμερική.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)