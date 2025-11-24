Έκθεση “Ηλιος”: 308.285 συντάξεις στη Θεσσαλία

Η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των 500 – 1000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης “Ηλιος” μόνο τέσσερις στις δέκα συντάξεις ποσοστό 41,21% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη φθάνει τα 844 ευρώ και η μέση επικουρική τα 196 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Ως προς τις ηλικίες η έκθεση καταγράφει ότι το 25,96% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,01% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,04% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.731.025) και την Κεντρική Μακεδονία (754.010). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 308.285 και η Δυτική Ελλάδα με 263.666.

Στη Θεσσαλία καταβάλλονται 215.426 συντάξεις γήρατος, 64.803 θανάτου, 23.878 αναπηρίας και 4.178 χωρίς ένδειξη.

Το μηνιαίο ποσό δαπάνης ανέρχεται σε 174.972.008 ευρώ.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr