Έλεγχος για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών ύστερα από εισαγγελική παραγγελία



Τον ορισμό πραγματογνώμονα για να ελεγχθεί η νομιμότητα της δικαστικής αίθουσας στο κάμπους Γαιόπολις, ζήτησε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου.

Ο έλεγχος ζητήθηκε από συγγενείς και επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Τεμπών, οι οποίοι κάνουν λόγο για ενδεχόμενες πολεοδομικές ή άλλες παραλείψεις στην κατασκευή της αίθουσας.

Η αίθουσα, που λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου, μετασκευάστηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στοίχισε, μαζί με τον εξοπλισμό, 1,7 εκ. ευρώ.



