Έμφραγμα στα τελωνεία – έντονες οι παρενέργειες των μπλόκων στην αγορά

Μεγάλες ουρές οχημάτων από τα μπλόκα σε τελωνεία, εθνικές οδούς και παρακαμπτηρίους σημειώθηκαν χθες, καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει, κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους. Η κυβέρνηση έστειλε «καθαρό μήνυμα» στους αγρότες πως από τα επίσημα 27 αιτήματά τους «τα 20 είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να υλοποιηθούν» και ταυτόχρονα τα 7 που απομένουν «δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά». Το μήνυμα πετάει πλέον καθαρά το μπαλάκι στους αγρότες για το επόμενο βήμα εκτόνωσης της κατάστασης και πιθανού διαλόγου.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή, η συγκρατημένη αισιοδοξία, πάντως, που υπήρχε στο Μαξίμου τις προηγούμενες μέρες έχει υποχωρήσει. Η στυγνή ανάλυση λέει πως αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα διαχειριστικό αδιέξοδο, καθώς το πάνω χέρι στα μπλόκα έχουν πάρει οι «σκληροί», που δείχνουν αμετακίνητοι. Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη ομολογούν πως η εικόνα που έχουν από τα μπλόκα είναι αρκετά θολή, καθώς οι πληροφορίες που έφταναν στο Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα από τους φίλα προσκείμενους αγροτοσυνδικαλιστές «αποδείχθηκαν χωρίς αντίκρισμα». Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πλέον έντονα ο φόβος να κάνουμε Πρωτοχρονιά με μπλόκα. Αυτό στο οποίο ελπίζει η κυβέρνηση και πλέον δεν το κρύβει είναι πως η στάση των ακραίων του αγροτικού κινήματος θα αντιμετωπίσει σύντομα την κοινωνική κατακραυγή. Η μία λωρίδα που λένε πως θα ανοίξουν για τις γιορτές δεν θα λύσει το πρόβλημα, αντιθέτως θα το επιτείνει, καθώς θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην εορταστική μετακίνηση.

Την ίδια ώρα, μετά την απόφαση της πανελλήνιας επιτροπής των μπλόκων για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, το κλείσιμο ή το άνοιγμα κομβικών σημείων των εθνικών οδών και του επαρχιακού δικτύου εξαρτάται από τις αποφάσεις των κατά τόπους συντονιστικών οργάνων. Πάντως, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αγροτών, από την Τρίτη θα ανοίξουν οι δρόμοι προκειμένου να διευκολυνθεί η έξοδος των πολιτών για τις γιορτές. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος, «εμείς θα ανοίξουμε τον δρόμο, αλλά θα πρέπει να ανοίξουν και τα μπλόκα της Τροχαίας που σταματούν τα αυτοκίνητα πριν φθάσουν στα σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί τρακτέρ». Το βέβαιο είναι ότι μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όπως αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ σήμερα, όπως έχουν σχεδιάσει, θα επιχειρήσουν να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων σε πολλά σημεία των εθνικών δρόμων.

Οι αγρότες σε δηλώσεις τους αναφέρουν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους και κατά συνέπεια δεν υπάρχει πρόθεση προς το παρόν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, επιβεβαιώνοντας το αδιέξοδο.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Καθημερινής, Σταύρος Παπαντωνίου και Τάνια Γεωργιοπούλου)