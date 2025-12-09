Ένας διαπρεπής μετεωρολόγος στην Ουψάλα με καταγωγή από τη Λάρισα

Ο Πέτρος Στεργίου ανήκει σε εκείνους που πίστεψαν ότι το όνειρό τους μπορεί μια μέρα να γίνει πραγματικότητα. Η φιλοδοξία του να πετύχει του έδωσε τη δύναμη να ξεπεράσει κάθε αντιξοότητα στον άγνωστο τόπο όπου βρέθηκε στα 18 του χρόνια, με πρώτη εκείνη της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, σε μια χώρα όπως η Σουηδία.

Παιδί της Λάρισας, έφυγε μετά το λύκειο με προορισμό το περίφημο πανεπιστήμιο της Ουψάλα για να κάνει εκείνο που ονειρεύτηκε, να ανακαλύψει τα μυστικά της μετεωρολογίας.

«Το ενδιαφέρον μου για τον καιρό ξεκίνησε από πολλή μικρή ηλικία, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Οι εναλλαγές των καιρικών συνθηκών, και ιδιαίτερα τα έντονα φαινόμενα, ήταν κάτι που λάτρευα να παρατηρώ απο μικρός», λέει στο kosmoslarissa.gr, και μας διηγείται την ιστορία του:

«Το 2012 οι γονείς μου έκαναν δώρο τον πρώτο μου μετεωρολογικό σταθμό, τον οποίο εγκατέστησα στη Λάρισα. Αυτό το γεγονός “φούντωσε” ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον μου για τη μετεωρολογία, καθώς μου έδωσε τη δυνατότητα να παρατηρώ και να αναλύω πραγματικά μετεωρολογικά δεδομένα σε καθημερινή βάση. Κάπου εκεί έγινε σχεδόν αυτονόητο για μένα ότι θα σπουδάσω μετεωρολογία.

Την άνοιξη του 2015 απέκτησα τον δεύτερο μετεωρολογικό μου σταθμό, τον οποίο εγκατέστησα στη Βελίκα Λάρισας — τον πρώτο σταθμό στην περιοχή. Στόχος μου ήταν να καταγράψω τα μεγάλα ύψη βροχής που συχνά σημειώνονται στην ανατολικά του νομού Λάρισας, λόγω της περίπλοκης γεωμορφολογίας σε συνδυασμό με την επίδραση του Αιγαίου. Τον σταθμό αυτόν τον συνδύασα και με μια live κάμερα, ώστε να έχω πλήρη εικόνα των καιρικών συνθηκών. (https://www.4cast.gr/webcam)

Το ίδιο έτος, τον Οκτώβριο του 2015, οι συχνες ερωτήσεις που δεχόμουν από φίλους και γνωστούς αλλά και η “ανάγκη” και θέληση μου να εξηγώ και να αναλυω τον καιρό με οδήγησε στην δημιουργία του 4cast.gr. Σκοπός μου ήταν να δημοσιεύω άρθρα για ακραία και ενδιαφέροντα καιρικά φαινόμενα, καθώς και αναλυτικές προγνώσεις καιρού.

Την ιδια χρονια, αναζητωντας προγραμμα μετεωρολογιας για τις σπουδες μου αποφάσισα να τις πραγματοποιήσω στη Σουηδία, στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας.

Το καλοκαίρι του 2017, αμέσως μετά το λυκειο, μετακόμισα στη Ουψαλα στην Σουηδία, όπου και ξεκίνησα το ταξίδι μου στην επιστήμη της μετεωρολογίας. Αφου έμαθα σουηδικά, στο πανεπιστήμιο παρακολούθησα αρχικά το προπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής με κατεύθυνση μετεωρολογία (2019–2023) και στη συνέχεια το μεταπτυχιακό μου στην Ατμοσφαιρική Φυσική και Μετεωρολογία (2023–2025).

Εκεί είχα τη δυνατότητα να συνδυάσω την αγάπη μου για τη μετεωρολογία με την επιστημονική έρευνα, εμβαθύνοντας στους Ατμοσφαιρικούς μηχανισμούς που οδηγούν σε ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ιδιαιτερα στην Ευρώπη, τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Αμερική.

Η πτυχιακή μου εργασία, η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Climate Dynamics, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μεγάλης κλίμακας μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονα ακραία φαινόμενα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δηλαδή πώς οι ισχυρές ψυχρές εισβολές στη Βόρεια Αμερική μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό στην Ευρώπη (1).

Παράλληλα, συμμετείχα και σε άλλα ερευνητικά έργα. Σε ένα από αυτά, μελέτησα την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις καταστροφικές βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel», διερευνώντας κατά πόσο οι υψηλότερες θερμοκρασίες της θάλασσας ενίσχυσαν την ένταση του φαινομένου, αλλά και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένα παρόμοιο φαινόμενο στο μέλλον.

Τέλος σε μια προσφατη έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μελετάμε τους ατμοσφαιρικους μηχανισμούς μεγάλης κλίμακας που προκαλούν ακραία χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, αναλύοντας τα ατμοσφαιρικά μοτίβα που τα συνοδεύουν μεταξύ τους.

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου, ζω και εργάζομαι ως μετεωρολόγος στη Σουηδία, ενώ συνεχίζω παράλληλα την ερευνητική μου δραστηριότητα σε συνεργασία με το Uppsala University.

Παράλληλα με τις σπουδές μου, συνέχισα να αναπτύσσω το 4cast.gr. Τον τελευταίο χρόνο προχωρήσαμε σε ολική αναβάθμιση της ιστοσελίδας, με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγχρονης και φιλικής προς τον χρήστη παρουσίασης του καιρού.

Στόχος μας είναι το 4cast.gr να αποτελεί μια πλατφόρμα όπου ο κάθε χρήστης μπορεί γρήγορα και εύκολα ,αλλά με ακρίβεια και επαγγελματισμό, να ενημερώνεται για τον καιρό και να σχεδιάζει τη μέρα, την εργασία ή ακόμη και τις διακοπές του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο καιρός επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα όλων μας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας· γι’ αυτό και επιδιώκουμε η ενημέρωση που παρέχουμε να είναι σαφής, αξιόπιστη και ουσιαστική. Πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί να προστατεύσει, να εκπαιδεύσει και να βοηθήσει τον κόσμο να κατανοεί καλύτερα το περιβάλλον γύρω του».

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr

Η νέα έκδοση του 4cast.gr προσφέρει προγνώσεις, αναλύσεις και χρήσιμα εργαλεία, ενώ σύντομα θα προστεθούν και νέες λειτουργίες.

