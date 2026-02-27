Ένας Λαρισαίος από τον Αμπελώνα μεταξύ των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Ένα πρόσωπο που σίγουρα δεν είναι γνωστό στην ευρύτερη κοινωνία του νομού Λάρισας ο Αμπελωνίτης Κώστας Παπανδρέου, του Χρυσόστομου, ήταν μεταξύ των 200 ηρώων πατριωτών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή από τους ναζί έχοντας περάσει τα τελευαία χρόνια της ζωή του στις φυλακές διωκόμενος για τις ιδέες του.

Η ζωή του συγκλονιστική και γεμάτη περιπέτειες, όπως την αφηγούνται σε επιστολή τους, εν ζωή συγγενείς του.

Όπως αναφέρουν, ο Κώστας Παπανδρέου γεννήθηκε, μεγάλωσε και έβγαλε το δημοτικό στο Καζακλάρ της Λάρισας, τον σημερινό Αμπελώνα. Από μικρός δουλεύει με τον πατέρα του, τη γη τους και τα πρόβατα.

Δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές του ΚΚΕ και στοχοποιήθηκε. Για να μην εκθέσει την οικογένειά του έφυγε στην Αθήνα. Ο θείος του Δαρίβας του βρήκε δουλειά στη βασιλική εστία, όντας αυλικός του παλατιού. Συνέχισε τη δράση του αλλά αποκαλύφθηκε και εγκατέλειψε την βασιλική εστία. Από δω και έπειτα συναντάμε κενό για τη ζωή του μέχρι που κατέφυγε στην Αμερική σε θείους του να δουλέψει. Ήταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος του ’40.

Τότες, ο πατέρας του τον κάλεσε να έρθει να υπηρετήσει την πατρίδα με την επιστράτευση που κήρυξε ο Μεταξάς. Πράγματι γύρισε αλλά το μεταξικό καθεστώς τον συνέλαβε και στη συνέχεια τον παρέδωσε στους Ιταλούς. Από τον τόπο των πολιτικών κρατουμένων του στρατόπεδο στα Πυροβολικά της Λάρισας, σημερινό στρατόπεδο Μπουγά, μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι.

Μια μέρα πριν φύγει τον επισκέφθηκαν τα αδέλφια του, όπου τους ανακοίνωσε ότι την άλλη μέρα φεύγουν για την Αθήνα. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που τον είδαν. Μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι με άλλους κομμουνιστές.

Από ‘κει την 1 Μάη 1944 με τους συντρόφους του διάβηκε την είσοδο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής, τόπο θυσίας. Εκεί με το κεφάλι ψηλά, με τη γροθιά σφιγμένη, με τραγούδια και συνθήματα αντιμετώπισαν τους εκτελεστές τους.

Οι συγγενείς του αναφέρουν:

«Σήμερα οι εν ζωή συγγενείς του: Κώστας Παπανδρέου του Αριστοτέλη- ανιψιός, Βαγγέλης και Ιωάννης Καραγιάννης- ανίψια από αδελφή, η Ελένη Παπανδρέου του Χρυσοστόμου – νύφη, και η Ασπασία Ζούλφου – εγγονή από αδερφή απαιτούμε αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα με ευθύνη του κράτους να έρθουν στην Ελλάδα και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν. Στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Να επισκέπτονται, να μαθαίνουν, να μελετάνε οι νέες γενιές την νεότερη ιστορία.

Τιμή και περηφάνια για τους Αλύγιστους».

24.2.2026, Αμπελώνας

kosmoslarissa.gr paidis.com (από 902 FM)